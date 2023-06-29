Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    Нового руководителя филиала партии «AMANAT» назначили в СКО

    29 Июня 2023, 16:12

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Исполнительным секретарем Северо-Казахстанского областного филиала партии «AMANAT» избран Женис Асанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы филиала партии, за кандидатуру Ж. Асанова единогласно проголосовали члены Бюро Политсовета регионального филиала.

    Женису Асанову 38 лет. Уроженец города Алматы. В 2007-м году окончил Казахский национальный педагогический университет им. Абая.

    В разное время работал коммерческим директором ТОО «Бизнес-Тайм», директором ТОО «Казпромстрой», руководителем отдела индустриально-инновационного и стратегического развития управления индустриально-инновационного развития Северо-Казахстанской области, заместителем руководителя управления индустриально-инновационного развития.

    До настоящего назначения занимал должность начальника отдела центра проектного управления.

    Прежний руководитель филиала партии Асем Рахметова избрана депутатом Сената Парламента РК.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Назначения AMANAT
    Новости по теме
    Новости по теме
    Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО
    Концертом и народными гуляниями отмечают День столицы в СКО
    Масштабный международный фестиваль «Qyzyljar music fest» стартовал в СКО
    Каныбек Жумашев назначен председателем Комитета среднего образования Минпросвещения РК
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    3 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне