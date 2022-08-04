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    • Нового прокурора назначили в Темиртау

    4 Августа 2022 17:34

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Новым прокурором города Темиртау назначен Арман Орманов. До этого он занимал должность прокурора Уйгурского района Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Арман Найманбайұлы Омаров родился в 1977 году. Окончил Казахский государственный юридический университет по специальности « Правоведение « .

    Службу в органах прокуратуры начал в 1999 году с должности помощника прокурора Кербулакского района прокуратуры Алматинской области.

    В разное время работал заместителем начальника управления по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства по гражданским и административным делам прокуратуры Алматинской области, помощником прокурора области по исполнительному производству, помощником прокурора города Талдыкорган, начальником отдела по надзору за законностью рассмотрения уголовных дел в судах прокуратуры города Талдыкорган, заместителем начальника управления по представительству интересов государства в суде, прокурором Райымбекского района Алматинской области.

    С октября 2016 года руководил прокуратурой Уйгурского района Алматинской области.


    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    #Карагандинская область
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