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    Нового президента избрали в Армении

    3 Марта 2022, 15:26

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Парламент Армении во втором туре путем тайного голосования избрал президентом экс-министра высокотехнологической промышленности Ваагна Хачатуряна. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Национальное собрание Армении 3 марта во втором туре президентских выборов избрало нового Президента Армении. Им стал экс-министр высокотехнологической промышленности Ваагн Хачатурян. Кандидатура В.Хачатуряна была выдвинута правящей фракцией «Гражданский договор». Оппозиционные парламентские фракции «Армения» и «Честь имею» в голосовании не участвовали.

    Ваагн Хачатурян,1959г.р., кандидат экономических наук, беспартийный.

    В 1980 г. окончил Ереванский институт народного хозяйства, по специальности экономист.

    1990-1996 гг. - депутат Ереванского городского совета. 1992—1996 гг. — мэр Еревана. 1995—1999 гг.— депутат Национального Собрания Республики Армения. 1996-1998 гг. - советник президента Республики Армения. 2000 г.- член-основатель Центра развития демократии и гражданского общества «Армат». 2006 г. - член-основатель общественно-политической инициативы «Альтернатива». 2019 - 04.08․2021 г․- член правления ОАО «Армэкономбанк». 2002 г․ - вице-президент Центра политологии, права и экономических исследований. 4 августа 2021 года назначен министром высокотехнологической промышленности Республики Армения.

    Напомним, 23 января с.г. президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Согласно конституционным изменениям 2015г. Армения перешла в парламентской форме правления. Первым должностным лицом в Армении стал премьер-министр, полномочия президента при этом были существенно сокращены. По действующей Конституции президент Армении избирается депутатами Национального собрания (Парламента), а не всенародным голосованием. Срок полномочий президента Армении – 7 лет.

    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

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