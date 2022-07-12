Нового премьера Великобритании объявят 5 сентября

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Новый премьер-министр Великобритании, который сменит Бориса Джонсона, будет объявлен 5 сентября. Об этом заявил в понедельник председатель комитета Консервативной партии Грэм Брэди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на News CN.

Брэди сообщил, что кандидаты должны будут заручиться поддержкой 20 членов парламента 12 июля для выдвижения своей кандидатуры. Этот порог заметно выше, чем требуемая поддержка восьми депутатов, предусмотренная обычными правилами партии.

Первый тур голосования среди депутатов-консерваторов состоится 13 июля, претендентам нужно будет набрать 30 голосов, чтобы пройти во второе голосование, которое должно состояться 14 июля.

Число претендентов будет сокращено до двух, прежде чем депутаты разойдутся на летние каникулы 21 июля.

Последние два претендента затем пройдут через почтовое голосование всех членов Консервативной партии, насчитывающее около 200 тыс. человек, в течение лета. Победитель будет объявлен 5 сентября, который станет новым лидером политической партии и следующим премьер-министром Великобритании.

На данный момент свои заявки на пост лидера Консервативной партии подали 11 кандидатов, среди которых министр международной торговли Пенни Мордонт, министр иностранных дел Лиз Трасс, бывший канцлер казначейства Риши Сунак и бывший министр здравоохранения Саджид Джавид.

Гонка за лидерство в партии началась после того, как Б. Джонсон был вынужден уйти в отставку 7 июля из-за ряда отставок министров кабинета и череды скандалов. Б.Джонсон продолжает исполнять обязанности временного премьер-министра до тех пор, пока его не сменит новый лидер.

Фото: a.com.tr