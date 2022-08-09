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    • Нового начальника ДУИС назначили в Карагандинской области

    9 Августа 2022 14:52

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Назначен новый начальник департамента уголовно-исполнительный системы по Карагандинской области. Им стал Бекболат Шакиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Бекболат Шакиров родился в 1974 году в поселке Агадырь, Жезказганская область. В 2001 году окончил Костанайский юридический институт КУИС МЮ РК по специальности «Правоохранительная деятельность». С 1993 по 1995 год служил в рядах Вооруженных сил. В 1995 году поступил на службу в правоохранительные органы. С этого времени до 1997 года был милиционером взвода милиции ОО при ОВД Агадырского района Жезказганской области. Затем, с 1997 по 2000 год, слушателем Костанайского юридического института МВД РК. С 2000 по 2010 год занимался научно-преподавательской деятельностью в Костанайской академии МВД РК имени К. Шыракбаева. С 2010 года работал на различных руководящих должностях в уголовно-исполнительной системе г. Нур-Султан и Карагандинской области. С 2018 по 2020 год занимал должность начальника управления Комитета УИС МВД РК. С 2020 года до нынешнего назначения был заместителем начальника ДУИС по Карагандинской области.

    За достигнутые успехи в служебной деятельности неоднократно поощрялся руководством МВД РК.


    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    #Карагандинская область #Назначения
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