Нового главу филиала Федерации профсоюзов РК представили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Атырауской области Нурлан Ногаев встретился с председателем Федерации профсоюзов Казахстана Бакытжаном Абдирайымом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

Б. Абдирайым на пост председателя Федерации профсоюзов Казахстана был назначен в ноябре прошлого года, в Атыраускую область с рабочим визитом прибыл впервые. Н. Ногаев представил гостя председателям отраслевых и локальных профсоюзов региона, а также рассказал о социально-экономическом развитии Атырауской области.

«В регионе наблюдается положительная динамика развития, в том числе благодаря плодотворной работе профсоюзов, действующих на территории нашей области. Средств на реализацию всех задач, поставленных Главой государства, у нас хватает. Мы уверены, что сообща сможем достигать новых высот в развитии Атырауской области», - сказал Н. Ногаев.





Б. Абдирайым вручил нескольким председателям профсоюзов региона памятные юбилейные медали в честь 20-летия столицы, а также представил присутствующим председателя Атырауского областного филиала Федерации профсоюзов Казахстана Иcтургана Баймуханова, пожелав ему успехов на новой должности.

И. Баймуханов по профессии инженер-геолог. Прошел трудовой пусть от рядового техника до директора ПФ предприятия «Эмбамунайгаз» АО РД «КазМунайГаз». В течение последних 20 лет занимал руководящие должности в крупных нефтегазовых предприятиях региона.



