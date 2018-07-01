Нового главу филиала Федерации профсоюзов РК представили в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Атырауской области Нурлан Ногаев встретился с председателем Федерации профсоюзов Казахстана Бакытжаном Абдирайымом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.
Б. Абдирайым на пост председателя Федерации профсоюзов Казахстана был назначен в ноябре прошлого года, в Атыраускую область с рабочим визитом прибыл впервые. Н. Ногаев представил гостя председателям отраслевых и локальных профсоюзов региона, а также рассказал о социально-экономическом развитии Атырауской области.
«В регионе наблюдается положительная динамика развития, в том числе благодаря плодотворной работе профсоюзов, действующих на территории нашей области. Средств на реализацию всех задач, поставленных Главой государства, у нас хватает. Мы уверены, что сообща сможем достигать новых высот в развитии Атырауской области», - сказал Н. Ногаев.
Б. Абдирайым вручил нескольким председателям профсоюзов региона памятные юбилейные медали в честь 20-летия столицы, а также представил присутствующим председателя Атырауского областного филиала Федерации профсоюзов Казахстана Иcтургана Баймуханова, пожелав ему успехов на новой должности.
И. Баймуханов по профессии инженер-геолог. Прошел трудовой пусть от рядового техника до директора ПФ предприятия «Эмбамунайгаз» АО РД «КазМунайГаз». В течение последних 20 лет занимал руководящие должности в крупных нефтегазовых предприятиях региона.
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