Нового главу департамента промышленной безопасности представили в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Мереке Пшембаев представил нового начальника департамента промышленной безопасности Дубаева Рашида Култаевича акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву, личному составу департаментов по чрезвычайным ситуациям и промышленной безопасности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

По информации пресс-службу ДЧС, вице-министр также ознакомился с работой нового департамента по чрезвычайным ситуациям. Мереке Пшембаев поздравил сотрудников с обретением областного статуса и пожелал плодотворной работы.

Начальник ДЧС Абайской области Манарбек Шапагатов доложил о проводимой работе и задачах на предстоящий период. В ходе своего визита Мереке Пшембаев также посетил филиал «Балхаш» РГП на ПХВ «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам, ознакомился с его работой.





Фото: semeynews.kz











