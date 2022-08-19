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    Нового главу департамента промышленной безопасности представили в Абайской области

    19 Августа 2022 21:16

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Мереке Пшембаев представил нового начальника департамента промышленной безопасности Дубаева Рашида Култаевича акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву, личному составу департаментов по чрезвычайным ситуациям и промышленной безопасности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    По информации пресс-службу ДЧС, вице-министр также ознакомился с работой нового департамента по чрезвычайным ситуациям. Мереке Пшембаев поздравил сотрудников с обретением областного статуса и пожелал плодотворной работы.

    Начальник ДЧС Абайской области Манарбек Шапагатов доложил о проводимой работе и задачах на предстоящий период. В ходе своего визита Мереке Пшембаев также посетил филиал «Балхаш» РГП на ПХВ «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам, ознакомился с его работой.


    Фото: semeynews.kz
    #Назначения #МЧС #Абайская область
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