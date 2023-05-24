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    Нового акима района Алихана Бокейхана назначили в Караганде

    24 Мая 2023, 13:15

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Акимом района Алихана Бокейхана назначили Досбола Кулекеева. Ранее занимавший данный пост Саят Шаймин был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Досбол Батырбекович Кулекеев, 1981 года рождения, имеет высшее образование.

    Трудовую деятельность начал в 2002 году менеджером управления кредитования инвестиционных проектов АО «Банк развития Казахстана».

    С 2007 по 2015 годы занимал различные должности в АО «Интергаз Центральная Азия», в городе Астане.

    С 2015 по 2022 годы работал на руководящих должностях в АО «КазТрансГаз Аймақ», АО НУХ «Байтерек», ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» по Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской областям, а также в центральном филиале ТОО «Petro Retail» по г. Астане и Павлодарской области.

    С 2022 года занимал должность заместителя генерального директора по корпоративным вопросам в ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки», в городе Астане.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Акимат Назначения
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