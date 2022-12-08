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    Новое здание районной полиции открыли в Атырауской области

    8 Декабря 2022, 22:35

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Для стражей порядка, обеспечивающих общественный порядок и спокойствие жителей Кызылкогинского района, открыто новое здание, отвечающее современным требованиям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В торжественном мероприятии приняли участие начальник департамента полиции Атырауской области Нурхат Уразбаев, аким Кызылкогинского района Канат Азмуканов, ветераны органов внутренних дел района, местные жители и личный состав отдела полиции.

    «Мы присутствуем на открытии современного здания. Главная цель и задача – честно и достойно служить народу. На повестке дня стоит продуктивная работа по внедрению сервисной модели полиции, а также по обеспечению принципа «полиция ближе к народу». Благодарю сотрудников районной полиции за добросовестную службу. Желаю профессиональных успехов в обеспечении правопорядка и безопасности граждан», – сказал начальник департамента полиции Атырауской области Нурхат Уразбаев.

    Новое здание отдела полиции Кызылкогинского района полностью оснащено техникой. Для обеспечения физической подготовки полицейских введена в эксплуатацию спортивная площадка и тир для повышения готовности к применению огнестрельного оружия.

    После открытия здания начальник департамента провел встречу с жителями, где провел прием граждан по личным вопросам.


    Фото: polisia.kz
    Атырауская область МВД РК
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