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      Западно-Казахстанская область

    Новое здание прокуратуры построили в Таскалинском районе ЗКО

    31 Октября 2020, 22:23

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В районном центре Таскалинского района было открыто новое здание прокуратуры, построенное и оснащенное по последнему слову техники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Таскалинском районе ЗКО открылось новое здание прокуратуры. Построенное здание оснащено необходимым оборудованием, которое позволит еще качественнее выполнять работу и оказывать услуги населению. Оказание правовой помощи населению – главная цель органов прокуратуры. На всех этапах развития государства роль прокуратуры возрастает. Определены приоритетные направления, совершенствуются новые подходы к работе.

    На открытии здания побывал первый заместитель акима Западно-Казахстанской области Мухтар Манкеев. Прокурор региона Жандос Умиралиев поздравил сельчан и пожелал населению соблюдать все правовые нормы. Здание прокуратуры построено в соответствии с современными требованиями.

    «Я думаю, что новое здание позволит еще эффективнее защищать права граждан. Планируется усилить работу в этом направлении. Хотя и сейчас нареканий со стороны сельчан на работу прокуратуры нет», – отметил прокурор Западно-Казахстанской области Жандос Умиралиев.

    На открытии также присутствовали ветераны органов прокуратуры, которые пожелали успехов молодому поколению.

    «Это повысит статус прокуратуры в нашем регионе и в стране, в целом. И прокуроры будут достойно выполнять свои функции на благо сельчан», – отметил ветеран органов прокуратуры Женис Капезов.

    Необходимо отметить, что новые здания прокуратуры были уже построены в шести районах области, где созданы все условия для работы прокуроров.

    Автор:

    Аида Галиева

    Западно-Казахстанская область Генпрокуратура
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