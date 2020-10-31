Новое здание прокуратуры построили в Таскалинском районе ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В районном центре Таскалинского района было открыто новое здание прокуратуры, построенное и оснащенное по последнему слову техники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Таскалинском районе ЗКО открылось новое здание прокуратуры. Построенное здание оснащено необходимым оборудованием, которое позволит еще качественнее выполнять работу и оказывать услуги населению. Оказание правовой помощи населению – главная цель органов прокуратуры. На всех этапах развития государства роль прокуратуры возрастает. Определены приоритетные направления, совершенствуются новые подходы к работе.

На открытии здания побывал первый заместитель акима Западно-Казахстанской области Мухтар Манкеев. Прокурор региона Жандос Умиралиев поздравил сельчан и пожелал населению соблюдать все правовые нормы. Здание прокуратуры построено в соответствии с современными требованиями.

«Я думаю, что новое здание позволит еще эффективнее защищать права граждан. Планируется усилить работу в этом направлении. Хотя и сейчас нареканий со стороны сельчан на работу прокуратуры нет», – отметил прокурор Западно-Казахстанской области Жандос Умиралиев.

На открытии также присутствовали ветераны органов прокуратуры, которые пожелали успехов молодому поколению.

«Это повысит статус прокуратуры в нашем регионе и в стране, в целом. И прокуроры будут достойно выполнять свои функции на благо сельчан», – отметил ветеран органов прокуратуры Женис Капезов.

Необходимо отметить, что новые здания прокуратуры были уже построены в шести районах области, где созданы все условия для работы прокуроров.