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    Новое судно к грузоперевозкам по Транскаспийскому маршруту привлечет Азербайджан

    29 Апреля 2022, 17:25

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO) задействует паром «Зарифа Алиева» в грузоперевозках по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт президента Азербайджана.

    Президент Азербайджана 28 апреля принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию судна-парома типа Ro-Pax «Зарифа Алиева». Судно построено на Бакинском судостроительном заводе по заказу ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO).

    «Паром «Зарифа Алиева», будучи важным звеном Транскаспийского международного транспортного маршрута, вместе с другими паромами ASCO внесет важный вклад в рост объема грузоперевозок и в реализацию транзитного потенциала Азербайджана», - сообщает сайт главы государства.

    Паром, управляемый экипажем из тридцати человек, может одновременно перевозить 100 пассажиров, 56 вагонов-цистерн или 50 большегрузных автомобилей. Судно оснащено грузовым лифтом, вертолетной площадкой, системой стабилизации судна при волнах, тяговыми локомотивами.

    Флот ASCO, обеспечивающий перевозку железнодорожных вагонов через Каспийское море, включает 13 паромов, 2 судна типа Ro-Ro и 1 судно типа Ro-Pax. Сегодня он выполняет функцию моста на Каспийском море как для железнодорожных, так и для автомобильных грузоперевозок, и все пользователи, осуществляющие грузоперевозки через Транскаспийский коридор, пользуются этой возможностью.

    На фоне происходящих геополитических кризисов вопрос диверсификации транспортных коридоров приобретает большую актуальность. Транскаспийский коридор Восток-Запад сегодня представляется особенно привлекательным для стран, расположенных на его пути. Известно, что ТМТМ проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.

    Ранее сообщалось, что в конце марта Грузия, Азербайджан, Турция и Казахстан подписали декларацию о Транскаспийском коридоре, который нацелен на укрепление интеграционного потенциала четырех государств в международной транспортной системе.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Транспорт Азербайджан Мировые новости
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