Новое студенческое общежитие открыли в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В канун Дня Независимости в столице открыли новое общежитие для студентов колледжа менеджемента, бизнеса и образования. Оно рассчитано на 110 мест, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В преддверии Дня Независимости в Астане распахнуло свои двери новое студенческое общежитие на 110 мест.

«Подобные проекты – хороший образец сотрудничества бизнеса и государства, а также отличное вложение инвестиций в будущее молодежи», - говорится в публикации пресс-службы акимата.

Для студентов колледжа менеджмента, бизнеса и образования (КМБиО) построено и открыто новое общежитие со спортивным залом и бесплатным интернетом. Жилой корпус находится на территории учебного заведения.

По словам директора колледжа Балкии Пшеновой, здание построено с использованием механизма государственно-частного партнерства. Для этого в 2020 году между тогда еще Министерством образования и науки, АО «Финансовый центр» при МОН РК и колледжем был заключен трехсторонний договор.

«Общежитие оснащено современной мебелью, стиральными и сушильными машинами. Кухни оборудованы электроплитами, холодильниками и микроволновыми печами. Также в общежитии есть современные санузлы и душевые комнаты, камеры хранения. Студенты обеспечены местами для досуга, медкабинетом. В здании также находится спортивный зал с необходимым оборудованием и душевыми кабинами. На всех этажах и на территории колледжа установлено видеонаблюдение. Созданы условия для людей с инвалидностью», - добавила директор колледжа.

В доме студентов есть четырехместные, шестиместные и восьмиместные комнаты. На каждом этаже за порядком следят коменданты, круглосуточно работает видеонаблюдение.

На сегодня в колледже обучаются 1 тысяча 360 студентов, из них около 100 нуждались в жилье. Ранее для студентов колледж арендовал места в хостелах.

«Очень важно, что студенты могут жить и заниматься в теплом общежитии, находящемся на территории колледжа. Не нужно стоять на остановках и ехать потом на автобусе из хостелов, достаточно просто перейти из здания общежития в учебный корпус. Акиматом планируются меры по поддержке колледжей при строительстве таких общежитий», - отметил руководитель управления образования города Астаны Касымхан Сенгазыев.

Сейчас в столичных колледжах учатся около 32 тысяч человек.

Акиматом разработан план мероприятий по поэтапному восполнению дефицита мест в общежитиях для студентов колледжей, говорится в публикации пресс-службы акимата.





Фото: gov.kz















