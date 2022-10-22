Новое правительство сформируют в Италии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новое правительство Италии принесет присягу в субботу. Лидер победившей на парламентских выборах ультраправой партии «Братья Италии» Джорджа Мелони получила мандат на формирование кабинета министров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

В пятницу Джорджа Мелони провела переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой в Квиринальском дворце и приняла от него мандат. Впервые в истории Италии пост главы правительства занимает женщина.

Джорджа Мелони сообщила, что бывший глава Европарламента, вице-председатель партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» Антонио Таяни возглавит МИД, а лидер партии «Лига» Маттео Сальвини станет министром инфраструктуры и транспорта, портфель министра по вопросам европейского сотрудничества достанется евродепутату, консерватору Раффаэле Фитто.

Работа Джорджи Мелони на посту премьера будет сопряжена со многими трудностями в условиях энергетического кризиса и инфляции. Бюджетный дефицит страны достиг 150% ВВП, это один из самых высоких показателей в ЕС.

Ранее сообщалось, что на парламентских выборах в Италии победили ультраправые. Правоцентристская партия «Братья Италии» во главе с Джорджей Мелони, по официальным данным, получила более четверти голосов избирателей.

Фото: euronews.com