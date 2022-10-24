Новое правительство Италии провело свое первое заседание

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В правительственном дворце Киджи состоялась традиционная церемония передачи символического колокольчика, которым глава правительства начинает заседание Совмина. Ушедший в отставку Марио Драги передал полномочия новому премьер-министру, лидеру ультраправой партии «Братья Италии» Джордже Мелони, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

В новый состав правительства Италии вошли 24 министра, среди них – шесть женщин. Cразу после церемонии прошло первое рабоче заседание. Коалиция, объединяющая ультраправую партию «Лига» Маттео Сальвини и популистскую «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони, одержала победу, пообещав значительные снижения налогов, повышение пенсий, усиление борьбы с нелегальной миграцией, защиту традиционных семейных ценностей.

Но выполнение предвыборных обещаний усложняют рекордная инфляция и энергетический кризис. Бюджет Италии должен быть представлен Еврокомиссии 28 октября.

Брюссель станет местом первого зарубежного визита Джорджи Мелони. Она встретится с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, главой Евросовета Шарлем Мишелем и с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.