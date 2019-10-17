Новое пожарное депо построят в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Новое оборудование и технику приобрели для спасателей в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима области, на эти цели из бюджета выделили 640 млн тенге. Материально-техническая база спасательных служб области пополнилась новыми вездеходами, которые могут пройти по болотистой местности, водолазным снаряжением, современной техникой, предназначенной для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

«Весенний период в области сопровождается паводком. Для того, чтобы проводить аварийно-спасательные работы, должна быть высокопроходимая техника. В этом году закуплено 9 единиц таких машин, необходимое оборудование для спасателей. Это позволит оперативно реагировать во время ЧС. Кроме того, за последние 2 года приобретено 10 машин для лесного хозяйства. Это, несомненно, снизит риски возникновения пожаров. В области 700 тысяч гектаров леса. Нам нужно хранить это богатство», - отметил аким области Кумар Аксакалов.

Глава региона сообщил, что в скором времени в Петропавловске появится новое пожарное депо. Построят его в микрорайоне «Береке». Это позволит существенно повысить оперативность реагирования служб на окраинах города.







