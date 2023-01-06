Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 463.31 eur/kzt 486.94

    rub/kzt 6.45 cny/kzt 67.52
Прогноз погоды
Астана-30-32℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Новое пожарное депо открыто в Костанайской области

    6 Января 2023, 16:31

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В селе Лесное Карабалыкского района Костанайской области открылся 42-й пожарный пост для защиты отдаленных населенных пунктов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служу ДЧС области.

    Открытие пожарного депо на базе сельхозпредприятия ТОО «Манас» является важным событием для всего района. Главная его цель – защита населения, объектов и имущества от пожаров, где отсутствует подразделение государственной противопожарной службы.

    «Данный пост является 42-м по счету, созданным в Костанайской области и третьим в Карабалыкском районе. Аналогичные посты уже функционируют с 2016 года в Новотроицком сельском округе и с 2019 года – в Боскольском сельском округе.


    В специальном отапливаемом помещении есть все необходимое: комнаты отдыха и приема пищи, бокс для размещения техники. Пожарный автомобиль АЦ-2,5-40 (431412)-63Б на шасси ЗиЛ-130 оснащен необходимым противопожарным оборудованием в технически исправном состоянии», - сообщили в ведомстве.

    Сейчас на посту трудятся три человека.

    В ДЧС уверены, что создание пожарного поста обеспечит дополнительной противопожарной защитой два села – Лесное и Кособа, а также лесостепную территорию вблизи защищаемых населенных пунктов с общей численностью населения около 800 человек.



    Фото: ДЧС области

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Безопасность ДЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Гололед: как избежать падений и травм
    Заняться переработкой руды поручил аким костанайскому предприятию
    Лавинная опасность сохраняется в горах Алматинской области
    На дистанционку переходят учащиеся школ ряда городов и районов Костанайской области
    Популярное
    1 Открыто движение для транспорта в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях
    2 143 автомобиля еще ожидают открытия дорог на выездах из населенных пунктов РК
    3 КНБ задержан экс-замглавы Антикора Максат Кожабаев
    4 Вторичное жилье дешевеет в РК впервые с марта 2018 года
    5 Сильный снегопад и морозы ожидаются в Алматы
    Новости партнеров