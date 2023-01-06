Новое пожарное депо открыто в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В селе Лесное Карабалыкского района Костанайской области открылся 42-й пожарный пост для защиты отдаленных населенных пунктов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служу ДЧС области.

Открытие пожарного депо на базе сельхозпредприятия ТОО «Манас» является важным событием для всего района. Главная его цель – защита населения, объектов и имущества от пожаров, где отсутствует подразделение государственной противопожарной службы.

«Данный пост является 42-м по счету, созданным в Костанайской области и третьим в Карабалыкском районе. Аналогичные посты уже функционируют с 2016 года в Новотроицком сельском округе и с 2019 года – в Боскольском сельском округе.





В специальном отапливаемом помещении есть все необходимое: комнаты отдыха и приема пищи, бокс для размещения техники. Пожарный автомобиль АЦ-2,5-40 (431412)-63Б на шасси ЗиЛ-130 оснащен необходимым противопожарным оборудованием в технически исправном состоянии», - сообщили в ведомстве.

Сейчас на посту трудятся три человека.

В ДЧС уверены, что создание пожарного поста обеспечит дополнительной противопожарной защитой два села – Лесное и Кособа, а также лесостепную территорию вблизи защищаемых населенных пунктов с общей численностью населения около 800 человек.









Фото: ДЧС области



