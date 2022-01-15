Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Новое постановление подписал главный санврач Туркестанской области

    15 Января 2022, 11:14

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Туркестанской области подписал новое карантинное постановление, передает МИА «Казинформ».

    В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Туркестанской области от 14 января 2022 года №1 «О продлении ограничительных мер и карантинного режима по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Туркестанской области»:

    · Театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии, компьютерные клубы, цирки заполняемость не более 50%;

    · Караоке с 50% комплектностью, но не более 50 человек;

    · Торгово-развлекательные центры, торговые дома, бани, бассейны, спортивно-оздоровительные центры и фитнес-центры, гостиницы, банки, аэропорты, железнодорожные вокзалы и др.;

    · Допускаются на социально-экономические объекты, при наличии безопасного «зеленого» статуса в приложении «Ashyq», независимо от особенностей в матрице эпидемиологической оценки.

    Для объектов, участвующих в проекте «Ashyq», в рабочие и выходные дни устанавливается следующий режим работы:

    - при вхождении области в «красную» зону - до 00:00, лидерам проекта «Ashyq» - до 02:00;

    - при вхождении области в «желтую» зону - до 01:00 часов, лидерам проекта «Ashyq» - до 03:00 часов;

    - при вхождении области в «зеленую» зону - до 03:00 часов, лидерам проекта «Ashyq» - до 05:00 часов.

    Постановление вступает в силу с 14 января.

    Напомним, Туркестанская область перешла в «желтую» зону по степени распространения коронавируса в РК.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Туркестанская область Минздрав РК Здравоохранение Регионы Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 120 тысяч исследований КТ и МРТ прошли карагандинцы бесплатно по ОСМС
    Один день с врачами скорой помощи СКО
    Никакой другой специальности, кроме врача, я не видел – хирург военного госпиталя в Астане
    Труд медработников нелегкий, но очень благородный – глава УДП РК
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус