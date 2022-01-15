Новое постановление подписал главный санврач Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Туркестанской области подписал новое карантинное постановление, передает МИА «Казинформ».

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Туркестанской области от 14 января 2022 года №1 «О продлении ограничительных мер и карантинного режима по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Туркестанской области»:

· Театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии, компьютерные клубы, цирки заполняемость не более 50%;

· Караоке с 50% комплектностью, но не более 50 человек;

· Торгово-развлекательные центры, торговые дома, бани, бассейны, спортивно-оздоровительные центры и фитнес-центры, гостиницы, банки, аэропорты, железнодорожные вокзалы и др.;

· Допускаются на социально-экономические объекты, при наличии безопасного «зеленого» статуса в приложении «Ashyq», независимо от особенностей в матрице эпидемиологической оценки.

Для объектов, участвующих в проекте «Ashyq», в рабочие и выходные дни устанавливается следующий режим работы:

- при вхождении области в «красную» зону - до 00:00, лидерам проекта «Ashyq» - до 02:00;

- при вхождении области в «желтую» зону - до 01:00 часов, лидерам проекта «Ashyq» - до 03:00 часов;

- при вхождении области в «зеленую» зону - до 03:00 часов, лидерам проекта «Ashyq» - до 05:00 часов.

Постановление вступает в силу с 14 января.

Напомним, Туркестанская область перешла в «желтую» зону по степени распространения коронавируса в РК.



