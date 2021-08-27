Новое постановление подписал главный санврач СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Главный санитарный врач Северо-Казахстанской области подписал постановление, которое вступит в действие с 28-го августа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Постановление касается организации работы образовательных учреждений в новом учебном году. В этом году все учебные заведения будут работать в штатном режиме. Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Арман Кушбасов на брифинге подчеркнул, что разрешение касается и детских садов. Не будет дежурных групп, детские дошкольные учреждения будут работать в штатном режиме с соблюдением санитарных норм.

Весь штат педагогов и технического персонала должен быть вакцинирован. Исключение для лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 менее чем три месяца назад.

Во всех образовательных учреждениях внедряется проект «Ashyq».

Обязательно соблюдение масочного режима, фильтра на входе.

Учреждения образования должны быть обеспечены достаточным количеством рециркуляторов, санитайзеров, кожных антисептиков, дезинфицирующих и моющих средств.

Будет увеличена кратность уборки и дезинфекции помещений, должны строго соблюдаться требования к проведению влажной уборки и дезинфекции помещений, режиму проветривания и обеззараживания воздуха.

Запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе культурных, воспитательных, внеклассных и родительских собраний, с объединением групп и классов.

Отменена кабинетная система обучения, за исключением лабораторных, практических занятий.

Школы должны обеспечить максимальное разобщение обучающихся начальных, средних и старших классов.

Усиливается контроль за организацией питания с обеспечением установок в столовых рециркуляторов воздуха.

В общежития будут заселять студентов, имеющих вакцинацию против COVID-19. Допускается заселение студентов, не достигших 18 лет, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев. Посторонним находиться в общежитии запрещено.

При регистрации одного случая заболевания COVID-19 в классе или группе, все дети уходят на домашний карантин на 14 дней.

При регистрации в организации среднего образования в один инкубационный период случаев заболеваний COVID-19 в более 30% классах одной смены – смена подлежит изоляции на домашний карантин в течение 14 дней. В колледжах и вузе на карантин в таком случае уходит весь поток.