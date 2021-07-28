Новое постановление подписал главный санврач Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача города Шымкента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Документ вносит изменения в Постановление главного государственного санитарного врача города Шымкента от 1 июля 2021 года «О продлении режима карантина и ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе Шымкент».

Согласно постановлению, изменены критерии ограничения работы социально-экономических объектов.

Запрещена работа центров, салонов красоты, парикмахерских, услуг маникюра и педикюра, оказывающих косметические услуги, за исключением объектов, участвующих в проекте Ashyq с ограничением времени с 9:00 до 20:00 часов, участники со статусом «Лидер» до 22:00 часов по предварительной записи, с приостановлением деятельности в субботу и воскресенье.

Также, согласно документу, рекомендовано работать для 80% сотрудников в удаленном режиме. При этом допускается работа в очном режиме сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19.

Объекты общественного питания, участвующие в проекте Ashyq, работают с 7:00 до 20:00 часов, участники со статусом «Лидер» до 22:00 часов с приостановлением деятельности в субботу и воскресенье.

Фудкортам, участвующим в проекте Ashyq, разрешается работа только при функционировании приточно-вытяжной вентиляции и рецеркуляции воздуха с 10:00 до 20:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и воскресенье.

Работа бань запрещена, а фитнес-центры, спорткомплексы, спортивные объекты, оздоровительные центры, включая йога-центры, участвующие в проекте Ashyq работают с 6:00 часов до 20:00, участники со статусом «Лидер» до 22:00 часов с приостановлением деятельности в субботу и воскресенье.

ТРЦ, торговые дома и торговые сети, участвующие в проекте Ashyq - с ограничением по времени с 8:00 часов до 20:00, участники со статусом «Лидер» - до 22:00 часов с приостановлением деятельности в субботу и воскресенье.

Более подробно с документом и режимом работы других объектов можно ознакомиться по ссылке .

Постановление вступает в силу со 2 августа.







