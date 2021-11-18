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Новое постановление подписал главный санврач Костанайской области

18 Ноября 2021 12:15
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Новое постановление подписал главный санврач Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Новое постановление подписал главный санитарный врач Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Согласно новому постановлению, вводятся ограничения допуска на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев) организаций/объектов.

Также теперь разрешается проведение совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением алгоритма, утвержденного приложением № 3 к постановлением ПГГСВ РК № 42.

Вместе с тем, также сохраняется запрет на проведение зрелищных, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей, а также запрет на аренду частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных и других мероприятий, за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq», при наличии «зеленого статуса».

Также, как и раньше, разрешается деятельность торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в части реализации непродовольственных товаров, торговых комплексов, торговых домов, торговых сетей, непродовольственных магазинов до 20:00, с наполняемостью не более 30%. Запрет работы объектов площадью свыше 2000 кв м, в том числе ТРЦ, реализующих непродовольственные товары, в выходные и праздничные дни. Работа развлекательных зон не разрешается. ТРЦ, торговые дома, торговые сети, развлекательные зоны, расположенные в них, участвующие в проекте «Ashyq» работают в соответствии с ПГГСВ РК № 44.



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#Костанайская область   #Здравоохранение  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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