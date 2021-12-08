Новое постановление подписал главный санврач Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Новое постановление подписал главный санитарный врач Атырауской области. Внеся изменения и дополнения в постановление от 29 сентября 2021 года «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении в Атырауской области», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В целях сохранения стабильной эпидемиологической ситуации и предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Атырауской области в преддверии праздничных дней, в соответствии со статьей 9,36, 102, 104 и 107 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «O здоровье народа и системе здравоохранения» постановляют внести в постановление главного государственного санитарного врача Атырауской области «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении в Атырауской области» от 29 сентября 2021 года следующие изменения и дополнения:Организациям, предприятиям всех форм собственности, школьным и дошкольным учреждениям, организациям среднего и высшего образования: запретить проведение массовых мероприятий (утренников, культурных, воспитательных, внеклассных и родительских собраний и др.).
Запретить проведение в организациях дошкольного и среднего образования мероприятий с объединением групп и классов.
Разрешить деятельность в соответствии с критериями деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq» при наличии безопасного «зеленого» статуса (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей.
Торгово-развлекательным центрам, торговым домам обеспечить соблюдение усиленных санитарно-
Управлению внутренней политики Атырауской области, РПП «Атамекен» обеспечить информационное сопровождение в средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах о предпринимаемых мерах, объяснить важность и жизненную необходимость принимаемых решений, направленных на обеспечение безопасности человека, общества»,- говорится в тексте постановления.
Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 10 декабря 2021 года.
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