Новое постановление подписал главный санврач Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач Актюбинской области подписал новое постановление, где прописано в каких случаях возможен въезд иностранных студентов на территорию региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный санврач постановил соблюдать алгоритм по снижению риска распространения COVID-19 среди личного состава Министерства обороны Республики Казахстан, Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Комитета национальной безопасности (в т.ч. Пограничной службы КНБ) и Службы государственной охраны Республики Казахстан согласно приложению 23 к постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №38 от 2 сентября 2021 года.

Также структурным подразделениям органов государственных доходов в пунктах пропуска через санитарно- карантинные пункты Актюбинской области, руководителям территориальных управлений департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области, руководителю Актюбинского отделенческого управления санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте поручено:

1) разрешить въезд на территорию Актюбинской области иностранным студентам при наличии:

- вакцинации против COVID-19, подтвержденной паспортом/сертификатом/справкой вакцинации, выданной уполномоченным органом Венгрии, Таиланда, Монголии, Грузии, Кыргызской Республики и Республики Молдовы в соответствии с образцами документов согласно приложению 3 к постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 11 июня 2021 года № 28 «О дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан»;

- отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, с момента получения которого прошло не более 3 суток на момент пересечения пункта пропуска через санитарно- карантинные пункты Актюбинской области.».

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.