Новое постановление: карантин смягчают в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Туркестанской области об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу главный государственный санитарный врач постановляет п оэтапно смягчить карантинные ограничительные меры на территории Туркестанской области.

Акимам районов, городов Туркестанской области, НПП «Атамекен» (по согласованию), руководители национальных компаний, организаций, промышленных предприятий, физических и юридических лиц независимо от форм собственности поручено:

- Возобновить деятельности объектов, включая объекты, деятельность которых не ограничивалась, согласно приложениям 1 и 2 ПГГСВ РК No42;

- Разрешить проведение совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением алгоритма согласно приложению 3 ПГГСВ РК No42;

- Разрешить режим работы объектов, не участвующих в проекте «Ashyq», согласно приложению 4 к постановлению ПГГСВ РК No42.

- Разрешить в выходные дни деятельность социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq», при наличии у сотрудников и посетителей «зеленого статуса» (наличие вакцинации или ПЦР-теста с отрицательным результатом);

- Утвердить критерии ограничения деятельности социально- экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Контролировать выполнение требований алгоритмов приложений 1,2,3,5 утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 26 августа 2021 года No37 «О внедрении проекта «Ashyq»;

- Принять к сведению, что участнику проекта, получившему статус «лидеры Ashyq» предоставляются следующие льготы:

1) участникам проекта в «зеленой» зоне дополнительно продлевается режим работы на 2 часа, а также увеличивается заполняемость объекта на 10% ;

2) при вакцинации первым компонентом не менее 90% работников ( персонала), за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших лиц в течение последних 3 месяцев, увеличивается заполняемость объекта на 20%.

Также акимам городов и районов Туркестанской области, государственным органам, правоохранительным и специальным органам поручено:

- Запретить проведение массовых мероприятий (праздничных, развлекательных культурно-массовых мероприятий, конференций, форумы, праздничных корпоративов и т.д.) семейных мероприятий (свадьба, юбилей, беташар, кыз узату, кудалыки и т.д.) и иные массовые мероприятия в объектах не участвующих в проекте «Ashyq», в том числе по месту жительства (на дому);

- Строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению социальной дистанции 1,5-2 м и использованию антисептиков при посещении общественных мест (помещений, предприятий, организации, рынков, торговых объектов, общественного транспорта и т.д.) и объектов, разрешенных к деятельности, а также при нахождении в общественных местах, расположенных на открытом воздухе (за исключением занятий спортом на открытом воздухе и детей до 5 лет);

- Разрешить деятельность субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

- Разрешить деятельность РГКП «Республиканский учебно оздоровительный центр «Балдаурен» с учетом эпидемиологической ситуации в Туркестанской области;

- Разрешить возобновления учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд при условии предоставления документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 спортсменами и тренерским составом;

- Ограничить лицам старше 65 лет выход на улицу без крайней необходимости.

Постановление вступает в силу с 27 сентября текущего года. С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.