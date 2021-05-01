Новое постановление главного санврача Казахстана: что изменится с 3 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 23 октября 2020 года № 59 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной границе Республики Казахстан» вносятся изменения и дополнения.

В частности, согласно документу проводятся мероприятия в отношении лиц, прибывающих авиарейсами из-за рубежа в Республику Казахстан в следующем порядке:

- все прибывшие лица, при пересечении государственной границы РК обязаны представить Справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР (на казахском или русском или английском языке), с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент пересечения государственной границы РК (далее – Справка), за исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии Справки у сопровождающих их лиц; правительственных делегаций Республики Казахстан; экипажей авиакомпаний; граждан Республики Казахстан и лиц, имеющих вид на жительство на территории Республики Казахстан, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан при предоставлении документального подтверждения;

Проведение мероприятий в отношении лиц, прибывающих в Республику Казахстан через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах в следующем порядке:

- все прибывшие лица, при пересечении государственной границы РК обязаны представить Справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР (на казахском или русском или английском языке), с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент пересечения государственной границы РК (далее – Справка), за исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии Справки у сопровождающих их лиц; правительственных делегаций Республики Казахстан; членов локомотивных бригад; лиц, связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном, морском и речном транспорте; граждан Республики Казахстан и лиц, имеющих вид на жительство на территории Республики Казахстан, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан при предоставлении документального подтверждения.

Также постановлением поручено соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа.

Разрешается посещение домов ребенка и детских домов потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при предоставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против COVID-19.

Разрешается посещение медико-социальных объектов участниками национального превентивного механизма при предоставлении документа о лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против COVID-19».

При поступлении в организации родовспоможения рожениц, а также при поступлении в многопрофильные стационары пациентов, нуждающихся в оказании экстренной помощи по жизненным показаниям, медицинская помощь оказывается не дожидаясь результатов лабораторного обследования на COVID-19 в изолированном помещении с соблюдением противоэпидемического режима с использованием средств индивидуальной защиты.

Невакцинированный против COVID-19 персонал, задействованный в оказании медицинской помощи, при подтверждении у пациента диагноза COVID-19 подлежит изоляции на домашний карантин и лабораторному обследованию на COVID-19. При положительном результате отстраняется от работы и направляется на лечение, при отрицательном результате продолжает исполнять свои должностные обязанности и подлежит медицинскому наблюдению в течение 14 дней».

Плановая госпитализация пациентов, в том числе беременных, родильниц и детей в стационар осуществляется по показаниям по направлению специалистов амбулаторной службы через портал Бюро госпитализации, с наличием результатов тестирования на COVID-19, с даты выдачи которых прошло не более 7 суток или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против COVID-19».

Сотрудники, не вакцинированные против COVID-19 и не болевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев, переводятся на дистанционный формат работы, за исключением работников, исполнение обязанностей которых невозможно в дистанционном формате.

Допуск к работе персонала стационарных организаций отдыха и оздоровления осуществляется при наличии отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного не ранее чем за 72 часа до начала работы или документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19.

Что касается организации рабочего процесса стационарных организаций отдыха и оздоровления (загородные лагеря, базы)», то на каждого ребенка при заезде должны быть документы о состоянии здоровья (форма 086/у), справки об отсутствии контакта с инфекционными заболеваниями, в том числе по COVID-19, документ с отрицательным результатом лабораторного исследования на COVID-19, проведенного не ранее чем за 72 часа до заезда.

Проведение коллективных религиозных мероприятий (в том числе «жұма намаз», ежедневные православные молитвы и другие) на открытом воздухе на территории мечетей, православных церквей и других религиозных объектов осуществляется при соблюдении масочного режима и социальной дистанции из расчета не менее 4 метров на человека.

В постановлении также прописаны:

- требования к промышленным предприятиям и производственным объектам, в том числе работающих вахтовым методом, на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина.

- требования к выезду (въезду) работников предприятий, работающих вахтовым методом, на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина.

Посещение домов ребенка и детских домов потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства, осуществляется при предоставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом или документа о получении полного курса вакцинации против COVID-19.

Согласно постановлении, на дистанционную работу переводятся лица гражданского персонала, а также личный состав, не вакцинированный против COVID-19 и не болевший COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

Допуск сотрудников к работе осуществляется при наличии личной медицинской книжки и допуска к работе. Не допускаются в помещения объекта следующие лица:

1) контактные с подтвержденными случаями COVID-19, при отсутствии документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19;

2) персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк).

Медицинские работники после отпуска, командировки, отсутствия на рабочем месте в связи с болезнью, студенты медицинских ВУЗов и медицинских колледжей перед началом практики в медицинских организациях допускаются в медицинскую организацию при наличии справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток или документа о получении полного курса вакцинации против COVID-19.

Вместе с тем, разрешено возобновления учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд при условии предоставления документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 спортсменами и тренерским составом.

Настоящее постановление вступает в силу с 00 часов 3 мая 2021 года.

Более подробно с документом можно ознакомиться здесь.