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    Новое политическое развитие Казахстана поддержали жители Улытау-Жезказганского региона

    24 Марта 2022, 12:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жители Улытау-Жезказганского региона и рабочие компании Kazakhmys Holding поддержали политические реформы, которые озвучил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы знаем, какие сложные задачи стоят сегодня перед Вами. Это вывод нашего государства из всех трудностей, связанных с напряженной ситуацией между Россией и Украиной, последствиями мировой пандемии, санкциями, действиями отдельных врагов, нацеленных на нарушение целостности нашей страны. Мы глубоко верим, что Ваш жизненный опыт и знания, упорство и преданность своему народу помогут найти правильные решения при выходе из нынешнего положения. Ваши поручения и мысли, касательно улучшения благосостояния народа и политического развития страны – решения, которые мы в полной мере поддерживаем», - говорится в письме Главе государства, которое подписали более 11 тысяч работников Kazakhmys Holding и жители региона.

    Подписавшие также отметили стойкость духа, решительность и оперативное принятие решений К.Токаева во время январских событий.

    Напомним, Касым-Жомарта Токаев вступил с Посланием народу Казахстана 16 марта. В нем Президент заявил об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом, предложил законодательно оформить обязанность Президента прекратить членство в партии на период своих полномочий, запретить акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий. Для ближайших родственников Президента будет введен законодательный запрет на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе.

    Ранее жители Улытау-Жезказганского региона и рабочие компании Kazakhmys Holding поблагодарили Президента Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за инициативу о создании Улытауской области.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Казахмыс Карагандинская область Политические реформы Политика Послание Президента РК-2022
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