Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.79 eur/kzt 482.57

    rub/kzt 6.19 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Новое отделение открылось в областной клинической больнице Караганды

    9 Февраля 2023, 10:49

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской областной клинической больнице открылось отделение кардиологии. Оно рассчитано на 30 коек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Новое отделение расположилось в терапевтическом центре областной клинической больницы по адресу Ерубаева 41/43. В месяц в отделении смогут проходит лечение более 60 пациентов с такими заболеваниями как хроническая ишемическая болезнь, приобретенные пороки сердца с нарушениями ритма, осложненными хронической сердечной недостаточностью и другими заболеваниям.

    Отделение оснащено всем необходимым для диагностики кардиологических заболеваний, в том числе, аппаратами для холтер-исследования, суточного мониторинга артериального давления, аппаратом для проведения трансторакальной эхокардиографии.


    В кардиологическом отделении уже проходят лечение первые пациенты. Госпитализация проходит в экстренном и плановом порядке через бюро госпитализации. Лечение пациенты проходят в рамках ОСМС на бесплатной основе.

    «Плановая госпитализация через бюро госпитализации предполагает свободный выбор пациентом клиники, где бы он хотел получить курс консервативного лечения. Наше отделение открыто для жителей Караганды, Карагандинской области и других регионов», - сказала заведующая кардиологическим отделением, врач кардиолог высшей категории Назира Базарова.


    Фото: Карагандинская областная клиническая больница

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Почти 33 млрд тенге получили поликлиники Карагандинской области
    Современным оборудованием оснастили инфекционный центр в Караганде
    Более 19 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировано за неделю в Алматы
    Фонд «Қазақстан халқына» закупил 2 детям с редким заболеванием лекарства на 220 млн тенге
    Популярное
    1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
    2 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
    3 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
    4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
    5 Почти 33 млрд тенге получили поликлиники Карагандинской области
    Новости партнеров