Новое отделение открылось в областной клинической больнице Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской областной клинической больнице открылось отделение кардиологии. Оно рассчитано на 30 коек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новое отделение расположилось в терапевтическом центре областной клинической больницы по адресу Ерубаева 41/43. В месяц в отделении смогут проходит лечение более 60 пациентов с такими заболеваниями как хроническая ишемическая болезнь, приобретенные пороки сердца с нарушениями ритма, осложненными хронической сердечной недостаточностью и другими заболеваниям.

Отделение оснащено всем необходимым для диагностики кардиологических заболеваний, в том числе, аппаратами для холтер-исследования, суточного мониторинга артериального давления, аппаратом для проведения трансторакальной эхокардиографии.





В кардиологическом отделении уже проходят лечение первые пациенты. Госпитализация проходит в экстренном и плановом порядке через бюро госпитализации. Лечение пациенты проходят в рамках ОСМС на бесплатной основе.

«Плановая госпитализация через бюро госпитализации предполагает свободный выбор пациентом клиники, где бы он хотел получить курс консервативного лечения. Наше отделение открыто для жителей Караганды, Карагандинской области и других регионов», - сказала заведующая кардиологическим отделением, врач кардиолог высшей категории Назира Базарова.





Фото: Карагандинская областная клиническая больница



