Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Новое оборудование появилось в городском роддоме Атырау

    18 Декабря 2022, 02:06

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау городской роддом пополнился новым оборудованием для выхаживания новорожденных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наш роддом относится ко II уровню оказания медицинской помощи. Женщин, проживающих в городе, направляют к нам в тех случаях, когда роды сложные. Для оказания качественной экстренной помощи наше отделение патологии новорожденных очень нуждалось в реанимационном оборудовании. Мы рады, что наконец получили современный надежный комплект, который поможет врачам-неонатологам и реаниматологам заботиться о маленьких жителях и поддерживать их функциональное здоровье. Это инкубатор для интенсивной терапии недоношенных детей и открытая реанимационная система стоимостью почти 10 млн тенге» , – говорит директор Атырауского городского родильного дома Гулзинеп Дюсупова.
    Отделение патологии новорожденных Атырауского городского роддома ежегодно принимает более 270 детей.

    Ранее сообщалось, что в Атырау родился ребенок-гигант.


    Фото: РСК Атырауской области

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Здравоохранение Атырау
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Атырауской области 67-летняя женщина впервые получила удостоверение личности
    Причины слабого отопления в части домов Атырау назвал аким города
    Вышедший в Атырау из строя турбоагрегат не повлияет на подачу тепла
    На побережье Каспия выгорело 1500 гектаров тростника
    Популярное
    1 Снег ожидается на большей части Казахстана 18 декабря
    2 Сколько стоит зимний отдых в курортной зоне СКО
    3 Четыре дома культуры построят в самом отдаленном районе Атырауской области
    4 Хорваты победили марокканцев и стали бронзовыми призерами ЧМ-2022
    5 ДТП с детской волейбольной командой в Актюбинской области: ведется расследование
    Новости партнеров