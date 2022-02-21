Новое направление трудоустройства появилось для жителей Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2022 году планируется охватить активными мерами занятости около 22 тысяч человек. Об этом сообщил на брифинге заместитель директора Центра занятости населения акимата города Нур-Султана Талгат Есимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2022 году планируется охватить активными мерами занятости около 22 тысяч человек. В том числе с трудоустройством на постоянные рабочие места - 7 150 человек», - сказал Талгат Есимов.

Будут направлены на:

- молодежную практику – 998 (з/п 40 МРП, или 122 520),

- социальные рабочие места – 130 (35% от з/п, но не более 20 МРП),

- общественные работы – 1 307 (1,7 МЗП, или 102 000)

- первое рабочее место – 179 (30 МРП, или 91 890);

- проект «Контракт поколений» – 31 (30 МРП, или 91 890);

- проект «Серебряный возраст» – 255 (50% от з/п, но не более 25 МРП).

Отметим, что «Контракт поколений» – это рабочее место, которое создается специально для передачи накопленного опыта и навыков от действующих работников предпенсионного возраста к новым сотрудникам.

Проект «Серебряный возраст» является новым направлением для трудоустройства на постоянное рабочее место для лиц, предпенсионного возраста (за два года до пенсии).

Уже сейчас работодатели столицы могут подать заявку на участие в данном проекте (вся информация о реализации проекта и форма заявки доступна на сайте www.czn.kz, консультацию можно получить по телефонам: 57-88-86 и 57-88-98)

«Различными формами обучения будет охвачено около 1 900 человек, в том числе, в рамках проекта «Бастау Бизнес» - 1 200 человек», - добавил Талгат Есимов.