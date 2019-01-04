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Новое мотивационное видео опубликовано про Головкина

4 Января 2019 10:26 83
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Новое мотивационное видео опубликовано про Головкина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вышло новое мотивационное видео Головкина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Фото: vk.com/ggolovkin

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Ключевые слова: Спорт,
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