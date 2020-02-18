Новое медицинское оборудование получила районная больница Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Начало года для Есильской центральной районной больницы ознаменовалось весьма приятным событием - здесь получили в дар от фонда Булата Утемуратова новый реанимобиль и медицинское оборудование на общую сумму 73 млн тенге, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики области.

В торжественной церемонии передачи медицинского оборудования Есильской центральной районной больнице, рассчитанной на 82 койки и обслуживающей 25 тыс. человек населения, приняли участие заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова, директор фонда Марат Айтмагамбетов, аким Есильского района Серик Балжанов, медицинская общественность и местные жители.

Заместитель акима области выразила благодарность фонду Булата Утемуратова за активное участие в обеспечении социального благополучия:

«Сегодня Есильской районной больнице вручены ключи от реанимобиля, наркозно-дыхательный аппарат для реанимации, инкубатор для интенсивной терапии новорожденных. Данное оборудование значительно повысит уровень медицинского обслуживания населения Есильского района», - отметила Айна Мусралимова.

По информации управления здравоохранения, в список переданного оборудования входят реанимобиль марки Mercedes-Benz с полным оснащением для спасения и сохранения жизни человека, современный наркозно-дыхательный аппарат в отделение хирургии и инкубатор для интенсивной терапии новорожденных в отделение реанимации.

Главврач районной больницы Дастан Асанулы отметил, что это для них с коллегами очень ценный подарок.

«У нас давно была потребность в современном реанимобиле для транспортировки больных. Теперь мы сможем перевозить беременных с патологиями и пациентов с тяжелыми травмами, которым требуется более высокий уровень оказания медицинской помощи в Кокшетау и Нур-Султане. Транспортировка станет более быстрой, а у сопровождающего врача под рукой будет всё необходимое», - заключил Д. Асанулы.

К слову, оснащение медицинских учреждений по всей стране проводится благодаря участникам и спонсорам благотворительного спортивно-музыкального фестиваля Burabike Fest, который ежегодно организует Фонд Булата Утемуратова совместно с отелем Rixos Borovoe в Щучинско-Боровской курортной зоне, начиная с 2013 года.

За годы проведения фестиваля семь медицинских учреждений Акмолинской области становились бенефициарами благотворительного спортивно-музыкального фестиваля Burabike Fest и получили необходимое оборудование.