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    Новое канализационно-очистное сооружение построят в столице

    27 Декабря 2022, 12:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Столица нуждается в дополнительных мощностях водоснабжения. Об этом заявил аким Астаны Женис Касымбек на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В столице функционирует единственное канализационно-очистное сооружение, проектная мощность которого 254 тысяч кубометров в сутки. Фактическая нагрузка уже сегодня составляет свыше 260 тысяч кубометров в сутки. С учетом динамики роста населения, а также высоких темпов строительства город нуждается в дополнительных мощностях водоснабжения», - сказал Женис Касымбек.

    Градоначальник сообщил, что для обеспечения города необходимым объемом чистой воды ведется строительство третьей насосно-фильтровальной станции производительностью 105 тысяч кубометров в сутки.

    «Данный проект планируем завершить к следующему отопительному сезону. По мере ввода в эксплуатацию новой насосно-фильтровальной станции возрастет и нагрузка на действующее канализационно-очистное сооружение. В целях покрытия дополнительных объемов очистки канализационных стоков проектируется строительство второго канализационно-очистного сооружения. Для увеличения мощности принято решение. Проектно-сметная документация и технико-экономическое обоснование находится на рассмотрении, получение экспертиз ожидается в мае 2023 года. В дальнейшем в течение двух лет необходимо завершить эти проекты. Соответствующая работа ведется с центральными государственными органам», - пояснил Женис Касымбек.

    Фото: gosuperior.com

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана ЖКХ Строительство
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