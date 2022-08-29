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    Новое имя появилось в топ-10 лучших казахстанских боксеров

    29 Августа 2022 04:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт Boxrec.com обновил рейтинг лучших действующих профессиональных казахстанских боксеров вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По сравнению с рейтингом на начало августа, в тройке сильнейших боксеров Казахстана произошли изменения. На третье место рейтинга P4P взлетел представитель Казахстана Сергей Липинец, ранее отсутствовавший даже в десятке. Первые две позиции по-прежнему занимают Геннадий Головкин и Жанибек Алимханулы. Батыр Джукембаев опустился с восьмо на десятую строчку, Айдос Ербосынулы вылетел из топ-10.

    21 августа в США Липинец техническим нокаутом победил американца Омара Фигероа-младшего и завоевал титул WBC Silver в первом полусреднем весе.

    Топ-10 казахстанских боксеров по версии BoxRec:

    1. Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО)

    2. Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО)

    3. Сергей Липинец (17-2-1, 13 KO)

    4. Мейирим Нурсултанов (17-0, 10 КО)

    5. Руслан Мадиев (14-2, 5 КО)

    6. Жан Кособуцкий (18-0, 17 КО)

    7. Бекман Сойлыбаев (14-1, 5 КО)

    8. Канат Ислам (28-1, 22 КО)

    9. Данияр Елеусинов (11-0, 6 КО)

    10. Батыр Джукембаев (19-1, 15 КО).


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