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      Мангистауская область

    Новобранцы прибыли в Военно-морские силы Казахстана

    27 Октября 2022, 15:00

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - На военно-морскую базу Актауского гарнизона, преодолев на поезде более трех тысяч километров, прибыла первая команда новобранцев из Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Молодое пополнение встретили под звуки военного оркестра. Матросам представили командный состав подразделения, рассказали об истории воинской части, в которой они будут служить.

    Новобранцы пройдут месячный курс начальной общевойсковой подготовки по основным предметам обучения. Занятия будут вести наиболее опытные и подготовленные офицеры и старшины.

    «Я прибыл из Павлодарской области с большим желанием, так как считаю, что защита Родины – долг каждого гражданина Казахстана. Постараюсь с честью носить звание военного моряка. Думаю, что год пролетит быстро и, главное, с пользой», – сказал Аян Масыкбаев

    После курса молодого бойца и принятия военной присяги матросы будут проходить службу на боевых кораблях в дивизионе разнородных кораблей Военно-морских сил.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Армия Мангистауская область Вооруженные силы
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