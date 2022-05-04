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    Новобранцы прибыли в бригаду морской пехоты в Актау

    4 Мая 2022, 08:30

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В воинскую часть регионального командования «Запад» прибыла первая команда молодого пополнения из Туркестанской области и Шымкента, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Личный состав части 25744, дислоцированной в Актау, встретил молодых воинов под звуки военного оркестра. После размещения в казармах их ознакомили с основными объектами бригады. Представитель отдела военной полиции Актауского гарнизона старший лейтенант юстиции Руслан Ильясов провел с личным составом беседу о законодательстве, регулирующем порядок и правила прохождения срочной воинской службы.

    «Мы прибыли из южных регионов страны. Нас в команде пятьдесят человек, и мы гордимся, что пришли служить в бригаду морской пехоты. Будем служить с честью и достоинством», - сказал Абылай Арман.

    По информации пресс-службы Актауского гарнизона, всего за время весенней призывной кампании в бригаду морской пехоты из разных регионов Казахстана прибудет около 500 призывников. Все они в течение месяца пройдут курс молодого бойца, в ходе которого офицеры и сержанты бригады будут обучать воинов азам армейской службы, а затем солдаты примут военную присягу на верность Родине.

    Фото: lada.kz

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Армия Мангистауская область Регионы Казахстана Общество Минобороны РК Вооруженные силы
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