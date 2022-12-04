Новобранцы казахстанских войск ПВО приняли военную присягу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Торжественные мероприятия прошли в воинских частях противовоздушной обороны, дислоцированных в различных регионах страны, а также в войсках регионального командования «Восток». Клятву на верность Родине дали около тысячи молодых солдат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

В Акмолинской области новобранцев и гостей торжественной церемонии собрали в районном доме культуры, где с пожеланиями выступили руководство Сил воздушной обороны, представители местных исполнительных органов и общественности.

«От имени главнокомандующего и от себя лично желаю вам хорошей службы. Хочу поблагодарить родителей за воспитание защитников Родины. Уверен, что ваши сыновья достойно выполнят конституционный долг и вернутся домой настоящими мужчинами – самостоятельными, сильными, способными стать надежной опорой для своих родных и близких», – обратился к участникам и гостям мероприятия заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны по воспитательной и идеологической работе полковник Алим Ибраев.

Братья Магасум и Шамиль Гильмановы прибыли в воинскую часть Карагандинского гарнизона из Алматинской области. Для ребят переход с привычного гражданского ритма жизни на казарменный режим был непростой, особенно на первых порах.

«Мы с братом хоть и разного года рождения, но призвались вместе. Живем в одной казарме, носим одинаковую форму. Сегодня мы дали клятву Родине, и это ко многому обязывает. Постараемся не подвести наших родных и близких. Будем достойно служить, набираться знаний и опыта, которые, думаю, пригодятся нам в жизни», – сказал рядовой Магасум Гильманов.

После принятия присяги командиры встретились с родителями солдат, ознакомили их с условиями, где будут проходить службу их сыновья.

«Мой сын Ильхам Каримов призван в Абайскую область из Алматинской. Очень переживала, как он вольется в армейскую жизнь? Ведь армия – это, прежде всего, строгая дисциплина и порядок. После встречи с ним, вижу, как он окреп, возмужал. Все матери хотят, чтобы на земле был мир, и этот мир тоже нуждается в защите. Пусть у ребят все сложится благополучно», – пожелала мама солдата Рабиям Каримова.

После принятия присяги новобранцы будут распределены по подразделениям и приступят к полноценной боевой учебе.



