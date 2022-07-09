Новинки мультфильмов – чем развлечь детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К мультфильмам, в основном, относятся, как к развлечению. Однако в текущем разнообразии видео контента важно задумываться о том, какой смысл несет в себе мультипликационный фильм, и какие ценности и взгляды формирует. Ведь анимация – это облегченная форма донесения важных вещей, которые, порой, бывает сложно объяснить ребенку. О том, какие мультфильмы стоит посмотреть с ребенком читайте в материале МИА «Казинформ».

Во время каникул и не только у родителей часто возникает вопрос, что показать ребенку, чтобы это было познавательно и поучительно. Особенно ценны такие работы, которые затрагивают глубинные философские темы, существующие вне времени и, которые формируют отношение к вещам, порой, не только у детского разума, но и взрослого. Об этом знают сценаристы, режиссеры и другие создатели анимационных картин, которые ежегодно соревнуются на создание лучших идей, сюжетных линий, героев, на которых будут ориентироваться дети.

«Базз Лайтер»

В этом году дети ожидают выхода нового мультфильма «Базз Лайтер».

Картина рассказывает об одном из главных персонажей серий мультфильмов «История игрушек» - Баззе Лайтере, знакомого зрителям, как игрушка в форме космического рейнджера, спасающего землю от злобных космических пришельцев.

Перед нами герой Базз Лайтер, который ведет себя очень эгоистично, постоянно геройствует и полагается только на себя. Ему необходимо пройти путь исправления. В конце фильма он меняется, стирает с себя клеймо эгоиста и доверяет свое спасение своим новым друзьям.

Эта научно-фантастическая лента приковывает внимание. Для всех, кто любит фильмы о космосе - смотреть обязательно!

«История игрушек»

«В театре такое сегодня впервые!

Все куклы сегодня живые...»

«История игрушек» была внесена в список величайших анимационных картин. Кассовые сборы превысили бюджет создания картины в 10 раз. При бюджете в $30 млн «История» собрала $373,5 млн. И это не случайно.

Во-первых, мультфильм стал дебютной картиной студии Pixar, которая была еще и выполнена в 3-D графике. Прорыв для того времени. При этом, она была выполнена настолько хорошо, что даже сегодня эта анимация смотрится «живой», как современная, а канонами ее создания пользуются до сих пор.

Однако картина стала популярна не только из-за отличной графики, а благодаря сюжету и диалогам, которые не устарели даже спустя много лет.

Сюжет – это мечта любого ребенка - чтобы его игрушки ожили. Однако в истории они не просто оживают, пока не видят взрослые -у них свои порядки, общество и свой отдельный мир. Наблюдать за этим любопытно и необычно, ведь раньше игрушки не выступали в качестве главных героев.

После мультфильма дети верят в тайную жизнь своих игрушек и относятся к ним бережнее. Ведь оказывается самый страшный день для любой игрушки – это, когда в дом покупают новую и забывают о прежней.

История учит детей относиться с теплотой и ценить то, что имеешь. Кроме того, в «история» показывает, как это плохо - завидовать, продвигает дружбу и демонстрирует сила взаимовыручки.

«Головоломка»

«Нет слов – одни эмоции!»

Мультфильм рассказывает о важности всех эмоций, даже отрицательных.

Сюжет, в основном, разворачивается в голове девочки, которая переживает переходный возраст, а главные герои здесь её эмоции: печаль, радость, гнев, страх и брезгливость. История – это невероятное путешествие в тонкий и многообразный мир человеческих чувств, которое может помочь разобраться в себе не только ребёнку, но и взрослому.

Мультфильм учит принимать себя, свои страхи и показывает, что неудачи и трудности неизбежны, а принятие своих эмоций помогает обрести силу справляться с трудностями.

«Холодное сердце»

Цитата: «Только знак истинной любви растопит холод в сердце»

Другой мультфильм, который побил все рекорды - «Холодное сердце». Каждая девочка хочет быть похожей на героев сказки принцессу Анну и принцессу Эльзу. И дело не только в том, что они принцессы. Мультфильм поднимает важную тему принятия себя, даже если ты отличаешься от других.

Главная героиня Эльза пытается разобраться со своими сверхспособностями и параллельно открыться миру. Выходит из рук вон плохо, вплоть до того, что ее сила начинает угрожать всему государству. И побег от проблем в такой ситуации невозможен надолго. Эльзе следует научиться быть собой, научиться жить со своей силой, оборачивать ее в пользу добра и не допустить краха государства от назойливых интервентов.

Ключевую роль в популярности мультфильма сыграла музыка и песни фильма. Песню «Отпусти и забудь» поют садиках и школах.

«Отпусти и забудь

Что прошло - уже не вернуть.

Отпусти и забудь

Новый день укажет путь.

Не боюсь ничего уже

Пусть бушует шторм -

Холод всегда мне был по душе».

Отрывок из песни «Отпусти и забудь», которая помогает обрести уверенность в своих силах множеству детей на планете.

Мультфильм дважды победил на премии «Оскар». Эта картина создала целую вселенную, в которую хочется верить и возвращаться.

«Балерина»

«Можно достичь любой звезды, если упорно трудиться, верить и не сдаваться»

Французский мультфильм про сироту, которая грезит о том, чтобы стать балериной в Париже конца XIX века. Юная сирота Фелис приезжает в Париж, чтобы стать балериной, — и тут ей выпадает шанс воплотить свою мечту в явь на постановке «Щелкунчика». Однако впереди у девочки множество испытаний на прочность.

«Балерина» тем и привлекает, что не показывает этот путь в розовом свете. Тяжелый труд, интриги, зависть, часто даже откровенная подлость – закулисье Парижской оперы и тяжелый труд балерин на пути к большой сцене показан настолько правдиво и реально для детского мультфильма, что ему могут позавидовать и специально сосредоточенные на этом аспекте серьезные драмы.

Казалось бы, еще немного, и мультфильм станет полностью серьезным, но тут следует удачная шутка, забавная ситуация – и все, обстановка разряжается, оптимизм снова берет ситуацию под контроль.

«Балерина» - анимированный мюзикл, который ловко балансирует на стыке «истории успеха», романтической комедии и семейной драмы. Обязателен к просмотру любому ребенку и даже взрослому.

«Рататуй»

Девиз мультфильма: «Готовить может каждый!»

Другой мультфильм, который также передает колорит Парижа XX века – «Рататуй». Но он хорош не только с познавательной точки зрения, и даже не потому, что в картине отлично передан колорит французской кухни и важность сочетания продуктов и специй.

В картине рассказывается о том, что не важно кем ты являешься и какое у тебя происхождение, главное - это желание творить хорошие вещи. Этот мотив проносится через всю картину. При этом, главный герой – крыса, был подобран неслучайно для подобного посыла. Ведь крыса, вызывает чувство брезгливости и отвращения. А тут крыса, которая хочет стать шеф поваром. Однако создателям картины на все сто процентов удалось сделать главного героя обаятельным и наделенным правильными качествами.

«Рататуй» подарил зрителям много радости и доброты, фильм навсегда остается в сердцах людей.

Кстати, рататуй, вынесенное в название картины – это популярное овощное блюдо во Франции. Однако после выхода мультфильма, рататуй стал ассоциироваться именно с мультфильмом, а не с самим блюдом. Тот случай, когда второе значение слова становится популярнее изначального.

«Добытчица»

«Добытчица» - анимационный фильм ирландского производства о жестоком времени режима талибов Афганистане, войны и духовного разрушения.

Главной героине – Парване приходится рано повзрослеть, когда ее отца - единственного мужчину в семье ни за что забирают в тюрьму. Для того, чтобы прокормить свою семью Парване приходится состричь волосы и облачиться в мужской наряд, чтобы добывать какую-нибудь еду на рынке. Ведь женщинам в этой стране не позволено ходить одним без сопровождения мужчины.

Пережить трудности Парване удается с помощью сказок. Создатели хотят донести важную мысль - нельзя недооценивать силу воображения. Когда вокруг нет ничего, кроме удручающей реальности, воображение поможет не только абстрагироваться от нее, но и найти выход из сложившейся ситуации. И если задуматься, то только благодаря креативности и воображению человечество создало цивилизацию и множество, казалось бы, невозможных вещей.

Картина учит детей ценить, что имеешь, рассказывает о губительности агрессии и важности мира на земле. Претендент на множество номинаций на различные премии, в том числе и на «Оскар», критики назвали фильм шедевром анимации, который западает в голову взрослым и расставляет правильные приоритеты для взрослеющих детей.

«Тайна Коко»

«Праздник жизни!»

Дети часто задают вопрос взрослым, что происходит с человеком после его смерти? И, как правило, родители не хотят травмировать чувствительную психику ребенка, рассказывают о том, что человек попадает на небо. Но что происходит дальше, взрослы не вдаются в подробности.

«Тайна Коко» - красочный и жизнеутверждающий мультфильм, который основан на древнем южноамериканском обычае празднования Дня мертвых. В этот день главным для каждого отошедшего в мир иной является помнят ли его в мире живых. Свидетельством памяти служит выставленное фото семьей, которые понесли утрату.

В мультфильме показывают яркий загробный мир, где детские страхи и тревоги тают, когда этот мир становится понятен. В «Коко» каждый человек сможет открыть для себя то, о чем не задумывался ранее.

Мультфильм говорит о том, как важно помнить свои корни и гордиться ими. А песня «Помни меня» выиграла «Оскар», впрочем, как и сам мультфильм.

«Энканто»

«В этой семье все уникальные... Кроме Мирабэль»

Другой мультфильм с латиноамериканским колоритом, но о поиске своего места в жизни.

Удивительная семья Мадригаль живет в спрятанном в горах Колумбии волшебном доме, расположенном в чудесном и очаровательном уголке под названием Энканто. Каждого ребенка в семье Мадригаль магия этого места благословила уникальным даром — от суперсилы до способности исцелять. Увы, магия обошла стороной одну лишь юную Мирабель. Поэтому остальная семья относится к Мирабель с нескольким разочарованием. Сама Мирабель сохраняет позитив и пытается всеми силами помогать семье, а не устраивает плачи в стиле «Зачем я живу?». И, как оказывается, не зря. Она лишена дара только лишь потому, что ей уготована большая роль в спасении всей семьи. А главная задача – путь к осознанию своих сильных сторон.

Мультфильм очень веселый, увлекательный и музыкальный. Мораль картины - любить семью – значит прислушиваться к каждому, ведь каждый в ней ценен.

«Душа»

Цитата: «Уже знаете, чем займетесь, чему посвятите жизнь?

— Надо подумать… Но точно знаю, что каждый ее миг я проживу сполна».

Еще один мультфильм о том, что происходит с душой после смерти. Однако цель мультфильма разбудить спящих людей, которые ведут не свою жизнь, позабыв о мечте.

Мультфильм очень оригинальный и совсем не страшный. Он действительно заставляет задуматься о вопросах, которые преследуют человека на протяжении всей жизни - какова цель жизни? зачем я был рожден? на что мне стоит потратить свою жизнь?

Картина показывает, что жизнь скоротечна, и что не нужно ждать, когда наступит момент, а жить свою жизнь с наслаждением.

Мультфильмы – это не просто развлечение. Правильные мультфильмы формируют правильные ценности и приоритеты у детей, показывают вести себя достойно в разных ситуациях, помогают верить в себя и показывают, что это всегда награждается обретением и своего места в жизни.