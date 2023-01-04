Новейшее оборудование и не только: чем притягивает казахстанцев лечебно-диагностический блок Больницы Медцентра Управделами Президента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Не каждое медучреждение в стране предоставляет пациентам законченный цикл оказания медицинских услуг, начиная от диагностики и обследования до лечения и реабилитации. То есть, в одном месте пациенты могут получить все необходимые для себя услуги, учитывая используемые новейшие технологии и оборудование. С открытием нового отдельного лечебно-диагностического блока Больницы Медицинского Центра Управления Делами Президента эти услуги стали доступными всем казахстанцам, так как, помимо прикрепленного населения здесь могут получить лечение пациенты в рамках обязательного социального медицинского страхования по порталу госпитализации. Прошел месяц с открытия нового корпуса, а пациентов не убавилось. Напротив, уже месяц, как коечные места не пустуют, получать лечение и проходить реабилитацию сюда приезжают граждане из разных уголков Казахстана. Новый лечебно-диагностический блок притягивает казахстанцев наличием высоко квалифицированных медицинских специалистов и новейшим современным оборудованием, о которых подробнее расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Всегда держат руку на пульсе

Шолпан Жузбаева лечилась во многих больницах Астаны. В поисках лучших медицинских услуг женщина обратилась в Больницу Медицинского Центра Управделами Президента. Получить здесь лечение ей посоветовали дети.

«Уже шестой день получаю лечение. О клинике знаю давно. Сильно мучило давление, головные боли. Мои дети посоветовали обратиться в эту клинику: «Сходите туда, там хорошая больница». Лежала во многих больницах. По сравнению с другими клиниками здесь, конечно же, лучше. Созданы прекрасные условия, особенно для тех, у которых постоянное нервное напряжение, а тут такая теплая обстановка. Это тоже помогает. Еще день пробуду здесь, потому что все анализы в норме, все стабилизировалось», - рассказала Шолпан Жузбаева, лечащаяся в отделении кардиологии.

Алим Бекишев уже не первый год лечится в Больнице Медицинского Центра Управления Делами Президента.

«Год назад перенес сложную операцию. У меня ежегодно плановая госпитализация. Как раз конец года, решил пролечиться. Всегда находимся под контролем врачей, терапевтов, кардиологов. В начале были колебания в давлении. За короткое время, благодаря заботам врачей, давление стало в норме, чувствую себя хорошо, прилив энергии. Прежде всего нужно здоровье. Поэтому благодарен персоналу, врачам, особенно заведующему отделению кардиологии Гульбану Жаксыбаевне. С того момента, как проходил реабилитацию после операции, нахожусь непосредственно под ее наблюдением. У них слаженная работа. На уровне руководства заботятся о пациентах. Врачи доказывают, что они профессионалы своего дела», - поделился пациент.

Отделение кардиологии рассчитано на 32 пациента: имеются 13 двухместных и 6 одноместных палат. По словам заведующей отделением Гульбану Князевой, помимо классических процедур, в этой клинике на базе Центра ядерной медицины стало возможным проводить однофотонную эмиссионную компьютерную томографию сердца.

«Это исследование проводится только в нашей больнице. Оно позволяет оценить жизнеспособность миокарда сердца. Это обследование необходимо для отбора пациентов на оперативное лечение, для оценки нашего лечения, также помогает выяснить, какой метод лечения можно выбрать: традиционное вмешательство или с помощью медикаментозных препаратов. В кардиологическом отделении трудятся четыре врача-кардиолога, которые обучились, проходили стажировки и владеют всеми методами функциональной диагностики. Лечатся как прикрепленный контингент, так и пациенты из регионов. Они обращаются через портал госпитализации, также можно получить лечение на платной основе», - пояснила Гульбану Князева.

Врачи кардиологического отделения всегда держат руку на пульсе. Никогда не предугадаешь: какой пациент и с какими осложнениями поступит сегодня.

«Есть разные пациенты: и экстренные, и плановые. Бывает, что привозят на каталке, а уходят на своих ногах, дышат без одышки. Самые тяжелые пациенты – сердечные. Самое приятное, когда есть возможность им помочь, и они уходят довольные полученным лечением. Все происходит неожиданно, экстренно, никаких провоцирующих факторов. У пациента может быть нарушение ритма сердца. Любая ситуация может быстро развиваться. В такие моменты врачу необходимо оперативно принимать решение и оказать помощь в полной мере», - поделились врачи Асель Касенова и Зарина Исмагулова.

Для особых пациентов или программа для обследования сердца

Как отмечалось, самые тяжелые пациенты – сердечные. Поэтому вскоре в новом лечебно-диагностическом блоке будет доступна программа для обследования сердца. Программу внедрят в новейший МРТ аппарат. Станет возможным исследование клапанов сердечных мышц. Для этого непременно врачи и медсестры Больницы пройдут специальное обучение.

«Новейший аппарат МРТ позволяет проводить исследования в более быстром режиме, нежели другие имеющиеся аппараты, при этом, можно получить качественное изображение, меньший уровень шума. Почему акцентируем внимание на меньший уровень шума? Мы обследуем пациентов по неврологической части. Высокий уровень шума может раздражать пациента и негативно воздействовать на него. При низком уровне шума никак не теряется качество изображения. На этом аппарате также установлена кардиопрограмма. В Астане она имеется только в кардиологическом институте. Эта кардиопрограмма позволит нам расширить спектр оказываемых услуг и, соответственно, увеличить количество обследуемых пациентов. Мы можем охватить больше пациентов», - поделился старший врач отделения компьютерной магнитно-резонансной томографии Игорь Берестюк.

Аппарат на исполина: возможность обследования пациента весом более 200 кг

Одно из преимуществ нового лечебно-диагностического блока - оснащенность самыми новыми современными оборудованиями. Врачи отмечают: чем современнее аппарат, тем меньше ограничений на обследование. Два гигантских оборудования с уникальными возможностями имеются в отделении компьютерной магнитно-резонансной томографии.

Быстрая скорость сканирования, при этом пациент получает минимальную лучевую нагрузку. К тому же, этот аппарат позволяет обследовать пациента весом более 200 кг. Речь идет о мультиспиральном 640-срезовом Компьютерном томографе.

«Простые исследования сокращаются в полтора-два раза, а более специализированные – до 30 минут. При специализированных исследованиях изучаем не только структуру органа, но и функцию органа. Новизна этого аппарата заключается в его высокой грузоподъемности. 640-срезовый КТ позволяет обследовать пациента с весом более 200 кг, а скорость сканирования уменьшает лучевую нагрузку на пациента. То есть, благодаря быстрому сканированию в кратчайшие сроки вероятность облучения пациента снижается в несколько раз. Соответственно, благодаря высокой скорости можно хорошо исследовать сосуды всего тела, головного мозга, шеи, сосуды, которые питают паренхиматозные органы, что позволяет принимать правильное решение для клинических докторов. Например, мы измеряем общий объем печени. Перед трансплантацией предоставляем общую информацию гепатологам по анатомии сосудов и по объему левой и правой доли», - рассказала заведующая отделением компьютерной магнитно-резонансной томографии Эльмира Ельшибаева.

Уникальность этого компьютерного томографа также в том, что аппарат реагирует на частоту сердечных сокращений.

«Допустим, у пациента высокая частота сердечных сокращений, а исследования происходят без бето-блокаторов для урегулирования частоты сердечных сокращений. В этом случае перед обследованием на аппарате пациент принимает специальные препараты. Однако в случае с этим КТ мы обследуем пациента без этих препаратов. То есть, без предварительной подготовки в амбулаторных условиях пациент может прийти и посмотреть, все ли у него в порядке с коронарными артериями. Сначала проводим скрининг коронарного трансклероза: есть или нет у пациента кальцинаты в коронарных артериях. Если у него высокий кальциевый индекс, который говорит о наличии ишемической болезни сердца, проводим исследование с контрастным усилением, чтобы исключить окклюзии и стенозы. Отмечу, что это единственный аппарат в Центральной Азии, второй аппарат есть в Беларуси. Это уникальный аппарат по возможностям», - добавила Эльмира Ельшибаева.

Реабилитация постковидных пациентов

Врачи научились адаптироваться к новым условиям и трендам в медицине. Отвечая запросам нашей реальности, учитывая двухлетний опыт борьбы с коронавирусом, в лечебно-диагностическом блоке стала доступна реабилитация постковидных пациентов.

«Во-первых, коронавирус ухудшает течение основных хронических заболеваний. Например, если у пациента имеется сахарный диабет, после перенесенного ковида врачам приходится заново подбирать терапию для пациента, снижающую сахар или способствующую снижению артериального давления. Коронавирус усугубил течение всех хронических неинфекционных заболеваний. Те пациенты, у которых во время заболевания ковидом имелись тяжелые хронические заболевания, тяжело переносили ковид. Во-вторых, у этих пациентов развивались осложнения и в постковидный период. С этой категорией сложных пациентов занимается мульдисциплинарная команда врачей – это команда специалистов, которая всесторонне изучает состояние пациента и сможет назначить именно такое лечение, которое будет отвечать всем потребностям пациента», - пояснила Раушан Карабаева.

Диагностика рака на ранних этапах заболевания

К сожалению, в стране регистрируется все больше женщин с раком молочной железы. Цифра продолжает расти в геометрической прогрессии. Однако благодаря новейшим технологиям стала доступна диагностика рака на более ранних этапах заболевания, когда у пациентки есть все шансы получить правильное лечение и выздороветь. В лечебно-диагностическом блоке уже заработал маммограф с функцией томосинтеза.

«Это один из уникальных аппаратов, имеющихся в новом корпусе. Он позволяет осуществлять более точную диагностику заболеваний молочной железы. Его преимущество в том, что в отличие от обычного маммографа, этот аппарат позволяет лучше дифференцировать злокачественные новообразования от доброкачественных. То есть, диагностика рака молочной железы может осуществляться на более ранних этапах заболевания, когда у пациентки есть шансы получить правильное лечение и вылечиться. Очень важно диагностировать любое онкологическое заболевание на ранней стадии. Это станет залогом успеха в лечении пациента. Аппарат также позволяет обследовать женщин, которые уже перенесли рак молочной железы, которым провели операции и у которых, возможно, в рубцовой ткани имеется прогрессирование заболевания и есть клеточки, которые начинают размножаться и приводят к прогрессированию заболевания. Таким образом, можно вовремя увидеть продолжающийся рост рака молочной железы и вовремя начать ее лечить. За месяц уже обследовались 550 женщин», - сказала заместитель директора по лечебной работе Больницы Раушан Карабаева.

Персонализация – новый тренд в медицине

Действительно, как отмечает заместитель директора по лечебной работе Больницы Медицинского центра Управления делами Президента РК Раушан Карабаева, Больница предоставляет пациентам законченный цикл оказания медицинских услуг: диагностика, лечение, реабилитация, восстановление. В новом лечебно-диагностическом корпусе открыто семь терапевтических отделений, которые оказывают лечебно-диагностическую помощь по всем терапевтическим профилям.

«Корпус рассчитан на 200 коек. Можно сказать, что с первых дней 200 коек заняты. Мы пролечили и продолжаем лечить большое количество пациентов. Одно из направлений нашей работы – реабилитационная помощь, которую мы оказываем всему населению. Любой пациент, который перенес инсульт, инфаркт, кому сделали нейрохирургическую, кардиохирургическую, травматологическую операцию, может по порталу Бюро госпитализации попасть к нам и получить лечение или реабилитацию в рамках ОСМС. Для этого у нас работает мультидисциплинарная команда клиницистов, реабилитологов, инструкторов ЛФК, физиотерапевтов, психотерапевтов, которые помогают пациенту быстро восстановить трудоспособность, улучшить качество жизни», - рассказала Раушан Карабаева.

Клиника может похвастаться хорошей диагностической базой, высококвалифицированными врачами и возможностью лечить труднодиагностируемых пациентов. Есть группа, пациентов, которым сложно поставить диагноз. Речь идет о пациентах с несколькими заболеваниями и одно заболевание может усугубить течение второго. Либо может вовсе изменить клиническую картину болезни. Опытные врачи помогают и таким пациентам.

Реабилитационные технологии в лечебно-диагностическом блоке представлены в полном объеме. Пациент получает физиотерапию, ЛФК, эрготерапию, аппаратную разработку суставов при необходимости, пациентов учат заново ходить, применяются техники восточной медицины. В совокупности, по словам Раушан Карабаевой, это дает хороший лечебно-реабилитационный эффект. Примечательно также то, что программы реабилитации разрабатываются индивидуально на каждого пациента, учитывая все особенности течения заболевания.

«Пациенты переносят разные операции, у них разное течение заболеваний. Персонализация – это новый тренд в медицине и очень правильный тренд, потому что человек индивидуален и любое лечение, лекарственная терапия, реабилитационные технологии нужно подбирать индивидуально под потребности пациента, под его заболевание, под его реабилитационные возможности организма, адаптационные возможности. С этой точки зрения реабилитация в нашей больнице имеет массу преимуществ», - пояснила заместитель директора по лечебной работе Больницы.

Три кита нового лечебно-диагностического блока

И это только часть исследований, доступных в лечебно-диагностическом блоке Больницы Медицинского центра Управления Делами Президента. Врачи уже наметили планы на предстоящий год. На базе Больницы созданы три мультидисциплинарные большие команды, которых обозначили как клинические центры: Центр респираторной медицины, Центр сердца, Центр аутоиммунных заболеваний. Эти три терапевтических центра будут развивать пульмонологическую, кардиологическую службу, кардиореабилитационные, ревматологические, неврологические профили.

«К сожалению, во всем мире сокращается количество терапевтических коек. У нас в городе недостаточное количество ревматологических, неврологических коек. Можно сказать, что их – единицы, а пациентов много. Это тяжелая, сложная категория пациентов, которым необходимо в стационарных условиях поставить диагноз, провести дифференциальную диагностику, подобрать терапию, начать базовую терапию, которую потом пациент продолжает получать дальше и пожизненно. Соответственно, такого пациента нужно лечить с учетом особенностей его заболевания, необходимо подобрать правильную тактику ведения пациента. С этой целью мы создали мультидисциплинарные команды», - добавила заместитель директора по лечебной работе Больницы Медицинского центра Управления Делами Президента Раушан Карабаева.

Таким образом, по терапевтическому профилю врачи намерены охватить до 8 тысяч и больше пациентов в 2023 году – в два раза больше, чем сейчас. Соответственно. казахстанцы, проживающие в разных городах и селах, смогут получить лечение у лучших специалистов в оснащенном новейшими оборудованиями лечебно-диагностическом блоке.



