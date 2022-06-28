Новеллы законопроекта о СМИ нужно вынести на широкое обсуждение - Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил Министерству информации и общественного развития внести проект закона о СМИ на рассмотрение в Парламент до конца текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Безусловно, средства массовой информации занимают особую роль в формировании общественного мнения. Поэтому важно создать условия, чтобы пресса могла построить эффективный диалог между государством и населением. В Послании народу Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич отметил, что средства массовой информации должны быть конкурентоспособными и независимыми», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

По словам главы Кабмина, разрабатываемый проект закона о средствах массовой информации должен учитывать интересы государства, запросы общества и тенденции развития медиасферы.

«Новеллы проекта закона необходимо вынести на широкое обсуждение с участием неправительственных организаций, общественности, экспертного сообщества и журналистов. Поручаю Министерству информации и общественного развития продолжить работу по разработке законопроекта и обеспечить его внесение на рассмотрение в Парламент до конца текущего года», - поручил Премьер-Министр.

«Также важно понимать, что для формирования «слышащего государства» необходимо правильно использовать открытое информационное пространство, учитывать роль социальных сетей и блогосферы. Выполняя функцию общественного контроля, журналисты могут повышать эффективность работы всех ветвей власти. Но для этого надо сделать реальный шаг в сторону прессы», - сказал он.

Премьер-Министр поручил всем центральным и местным исполнительным органам сформировать качественный пул спикеров, специализирующихся на отраслевой деятельности ведомств.

По его словам, они должны постоянно вести разъяснительную работу о деятельности госорганов.

«Следует своевременно предоставлять справочные материалы для СМИ. Только так общество будет видеть, что и как делается для простого гражданина. Считаю, что официальным представителям госорганов, пресс-секретарям нужно перейти на новый формат подачи официальных сообщений. Нельзя ограничиваться практикой только тиражирования «сухих» пресс-релизов, написанных сложным профессиональным языком. Помимо брифингов и сайтов необходимо активно продвигать площадки госоргана в социальных сетях, а также регулярно отвечать на вопросы населения», - обратился Алихан Смаилов.

Министерству информации и общественного развития Премьер-Министр поручил скоординировать работу всех госорганов, вести постоянный мониторинг и осуществлять поддержку.



