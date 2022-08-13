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    • Новая зона отдыха появится под подвесным мостом Семея

    13 Августа 2022 03:03

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее под подвесным мостом в этом году появится новое общественное место для досуга – с воркаут-зонами, стрит-артом, скейт-парком и паркур-площадкой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    По информации пресс-службы акима Абайской области, на правом берегу Семея под подвесным мостом планируется создать пространство, которое станет местом притяжения для горожан и гостей города.

    Серые бетонные колоны и стены в ближайшие месяцы планируется покрасить яркими красками в стиле стрит-арта. Это будут граффити, постеры и трафареты на культурную и спортивную темы. Подмостовое пространство разделят на части: спортивную и детскую игровую. В спортивной зоне будут стритбольная площадка, зона для занятия уличным фитнесом и кроссфитом. Также планируется соорудить скейт-парк и паркур-площадку в активной зоне для подростков.

    Для детей помладше установят детские игровые комплексы, качели, балансиры и мини-скалодромы. Также предусмотрено обустройство искусственной газонной поверхности. А ближе к набережной реки Иртыш будут располагаться павильоны уличного питания со столиками и барной стойкой. Все это с установкой освещения и уличной мебелью. Вдоль всего подмостового пространства планируется озеленение.

    Кроме того, установят приподнятые пешеходные переходы для безопасности и удобства передвижения маломобильных групп населения. Общая площадь нового общественного пространства — 3500 м2. Благоустраивать территорию будут за счет спонсорских средств.

    По словам акима Абайской области Нурлана Уранхаева, планируется создавать комфортные точки притяжения для жителей и гостей Семея.

    «Планируется создать 12 новых общественных пространства в этом году. Во-первых, комфортная городская среда формирует поведение, культуру человека. Согласитесь, где чисто и благоустроено, никому в голову не придет сорить. Во-вторых, пустырь может стать местом отдыха или центром развития массового спорта. Наша задача — дать условия для занятий спортом всем категориям граждан», - сказал Нурлан Уранхаев.

    Преимущество подмостового пространства, там можно проводить время в любую погоду. При этом в пресс-службе акимата области сообщили, что планируется рассмотреть вопрос по созданию и зимних общественных пространств для привлечения горожан к доступному массовому спорту.

    Фото: пресс-служба акимата
    #Абайская область #Семей
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