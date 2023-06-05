Новая железная дорога «Бахты-Аягоз» поможет до 20 млн тонн в год увеличить грузооборот с Китаем

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Аким Абайской области Нурлан Уранхаев озвучил планы по строительству новой железной дороги «Бахты-Аягоз», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2024-2025 годах для расширения транспортных коридоров планируется строительство железной дороги «Бахты-Аягоз» протяженностью 270 км. Мы разрабатываем схему железнодорожной дороги совместно с Правительством и АО «КТЖ», - сказал Нурлан Уранхаев на брифинге в Областной универсальной библиотеке имени Абая.

По его словам, акимат уже выделил и зарезервировал земли для строительства железной дороги.

«Реализация проекта позволит увеличить объем железнодорожных перевозок между Казахстаном и Китайской Народной Республикой до 20 млн тонн в год», - отметил аким.

Кроме того, глава региона также рассказал о работе по обеспечению жителей чистой питьевой водой.

«В целях обеспечения населения чистой питьевой водой на 100% в этом году запланирована реализация 54 проектов на 17 млрд тенге. В 2024-2025 годах запланировано строительство 19 проектов по строительству водопроводных сетей», - добавил аким.