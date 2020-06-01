Новая вспышка Эболы зафиксирована в Африке

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - На северо-западе Демократической Республики Конго зафиксирована новая вспышка заболевания, вызванного вирусом Эбола. Об этом в понедельник в ходе онлайн-брифинга заявил глава Всемирной Организации Здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительство Демократической Республики Конго объявило сегодня о том, что вблизи города Мбандака в Экваториальной провинции была обнаружена новая вспышка заболевания, вызванного вирусом Эбола», - сказал Гебрейесус.

По его словам, ДРК находилась на финальном этапе борьбы с Эболой в восточной части, но теперь новая вспышка обнаружена на северо-западе страны.

Отметим, эпидемия болезни, вызываемой вирусом Эбола, началась в Демократической Республике Конго летом 2018 года.