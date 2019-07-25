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    Новая волна аномальной жары накрыла Западную Европу

    25 Июля 2019, 17:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рекордная жара накрыла большую часть Западной Европы, передает BBC.

    Красный сигнал тревоги был объявлен в Северной Франции –метеорологи прогнозируют 41 градусов по Цельсию в Париже. Ожидается, чтотемпература воздуха в Великобритании поднимется до 39°С. Тем временем,британским поездам приходится замедлять движение, чтобы избежать деформации рельсов.Экстремальная жара накроет также Бельгию, Германию и Нидерланды.

    Власти объявили красный уровень опасности в парижскомрегионе и 19 других районах. В некоторых частях страны столбики термометра могутподняться до 42-43°С.

    В среду в Бельгии, Германии и Нидерландах была зафиксированарекордно высокая температура – 39.9°C, 40.5°C и 39.3°C соответственно.

    Метеослужбы предупреждают, что температура воздуха можетбыть выше в четверг и достигнуть рекордной отметки в 40°С на юго-востокеНидерландов.

    Во Франции власти предупреждают граждан избегать путешествийи, по возможности, работать из дома; закрыты детские сады.

    Главный архитектор, ответственный за реставрацию собораПарижской Богоматери, заявил о риске обрушения крыши, так как соединения и швыв кладке, удерживающие ее, могут высохнуть от жары.

    Предполагается, что пять смертей во Франции могли бытьвызваны сильной жарой.

    В некоторых районах северной Германии высыхают реки иозера.

    В Нидерландах сотни свиней погибли в начале этой неделипосле отказа вентилятора на ферме.

    Между тем, в среду сломался поезд Eurostar, направлявшийсяиз Бельгии в Лондон.

    В прошлом месяце сильная жара накрыла районы Европы. Июньстал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.

    Согласно данным Всемирной метеорологической ассоциации, воФранции был установлен температурный рекорд в 46°С, а новые июньские максимумыбыли зафиксированы в Чехии, Словакии, Австрии, Андорре, Люксембурге, Польше иГермании.

    По словам доктора Питера Стотта из Метеорологического бюро,последняя волна жары - это результат «совместного влияния погоды и климата».

    «Сейчас у нас есть очень теплый поток воздуха, движущийся изсеверной Африки и приносящий необычайно теплую погоду. Но без изменения климатане было бы тех самых рекордных показателей, которые мы имеем сейчас», - сказалПитера Стотт в интервью для BBB 5Live.

    Автор:

    Арайлым Темиргалиева

    Бельгия Франция Германия Великобритания Общество
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