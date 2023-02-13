Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Новая воинская часть МЧС создается в Казахстане

    13 Февраля 2023, 18:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство приняло постановление «О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан». Согласно документу, новая воинская часть МЧС создается в Казахстане. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает МИА «Казинформ».

    Местом его дислокации станет город Актобе. Штат новой части – 880 человек. Всего по стране таких воинских частей МЧС три: в Восточно-Казахстанской области, Алматинской и Карагандинской. Западный регион не был охвачен масштабным спасательным формированием, проинформировал А.Смаилов.

    Кроме того, увеличивается штатная численность служб МЧС: пожарные подразделения – на 380 человек, спасательные станции – на 220, Центр медицины катастроф – на 94, «Казселезащита» – на 39. В целом ряды МЧС пополнятся на 1 613 человек.

    Все эти меры, по его словам, повысят уровень оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, эффективность проведения аварийно-спасательных работ, пожарную безопасность страны, оказание экстренной медицинской помощи, а также полноценное функционирование воинских частей гражданской обороны и селезащитных сооружений.

    «Правительство продолжит работу в этом направлении. Мы и дальше будем принимать меры по материально-техническому оснащению наших экстренных служб, улучшению оплаты труда спасателей», - сообщил глава Правительства, добавив, что сегодня на первый план все чаще выходят вопросы безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные как с человеческим фактором, так и техногенного характера.

    Алихан Смаилов выразил признательность нашим спасателям, которые работают в Турции в непростых условиях, помогая братскому народу справиться с последствиями землетрясения.

    «Все эти события заставляют нас всерьез задуматься об оснащении и увеличении сил оперативного реагирования на различного рода происшествия», - отметил Премьер-Министр.


    Фото: facebook.com/aasmailov

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МЧС Алихан Смаилов
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Алматы наградили спасателей, участвовавших в ликвидации последствий землетрясения в Турции
    15 паводкоопасных участков определили в Семее
    100 тысяч высококлассных IT-специалистов планируют подготовить в Казахстане к 2025 году
    Командно-штабное учение «Көктем-2023» началось в Казахстане
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров