Новая воинская часть МЧС создается в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство приняло постановление «О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан». Согласно документу, новая воинская часть МЧС создается в Казахстане. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает МИА «Казинформ».

Местом его дислокации станет город Актобе. Штат новой части – 880 человек. Всего по стране таких воинских частей МЧС три: в Восточно-Казахстанской области, Алматинской и Карагандинской. Западный регион не был охвачен масштабным спасательным формированием, проинформировал А.Смаилов.

Кроме того, увеличивается штатная численность служб МЧС: пожарные подразделения – на 380 человек, спасательные станции – на 220, Центр медицины катастроф – на 94, «Казселезащита» – на 39. В целом ряды МЧС пополнятся на 1 613 человек.

Все эти меры, по его словам, повысят уровень оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, эффективность проведения аварийно-спасательных работ, пожарную безопасность страны, оказание экстренной медицинской помощи, а также полноценное функционирование воинских частей гражданской обороны и селезащитных сооружений.

«Правительство продолжит работу в этом направлении. Мы и дальше будем принимать меры по материально-техническому оснащению наших экстренных служб, улучшению оплаты труда спасателей», - сообщил глава Правительства, добавив, что сегодня на первый план все чаще выходят вопросы безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные как с человеческим фактором, так и техногенного характера.

Алихан Смаилов выразил признательность нашим спасателям, которые работают в Турции в непростых условиях, помогая братскому народу справиться с последствиями землетрясения.

«Все эти события заставляют нас всерьез задуматься об оснащении и увеличении сил оперативного реагирования на различного рода происшествия», - отметил Премьер-Министр.

Фото: facebook.com/aasmailov