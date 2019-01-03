Новая традиция по инициативе Казахстана появилась в Совете Безопасности ООН

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - В штаб-квартире Организации Объединенных Наций постоянное представительство Казахстана при ООН провело официальную церемонию установки национальных флагов стран, избранных в Совет Безопасности ООН на 2019-2020 годы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Новыми непостоянными членами СБ ООН вместо завершивших миссию Боливии, Казахстана, Нидерландов, Швеции и Эфиопии стали Бельгия, Германия, Доминиканская Республика, Индонезия и Южная Африка.

Впервые в истории ООН торжественная церемония присоединения к Совету Безопасности ООН новых непостоянных членов прошла по инициативе Казахстана в январе 2018 года во время его председательства в СБ ООН. Страны-члены ООН назвали это нововведение «яркой визитной карточкой» Казахстана.

Ранее смена флагов непостоянных членов Совбеза ООН у пресс-стены перед залом Совета Безопасности имела технический характер. С введением новой традиции эта процедура стала официальным мероприятием с широким участием представителей стран-членов ООН и ведущих мировых СМИ, аккредитованных при Организации Объединенных Наций.

«Целью этой торжественной церемонии является демонстрация признания и уважения новым членам СБ ООН. Все 15 членов Совета единодушно подтвердили, что эта церемония станет ежегодной традицией Совета Безопасности ООН», - отметил постоянный представитель РК при ООН Кайрат Умаров.





С учетом значимости и большого внимания к мероприятию, посол заверил в намерении Казахстана продолжать такую традицию в будущем. Он пожелал новым непостоянным членам Совета Безопасности больших успехов в период их работы в главном органе ООН по поддержанию мира и безопасности, назвав уникальной возможностью и редкой честью для любого государства находиться в составе Совбеза ООН.

В знак глубокого уважения к работе Совета Безопасности ООН и его членов постоянное представительство Казахстана преподнесло в дар Организации Объединенных Наций специальные подставки для флагов членов СБ ООН ручной работы, изготовленные в Казахстане и оформленные в национальном стиле.





В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Доминиканской Республики Мигель Варгас, постоянные представители Бельгии, Германии, Индонезии, Южной Африки, постпреды стран, завершивших миссию в Совбезе ООН, и других государств, а также представители Секретариата ООН и СМИ.

Казахстан завершил двухлетнюю работу в составе Совета Безопасности ООН 31 декабря 2018 года.





