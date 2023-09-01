Новая школа открылась в селе Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ко Дню знаний в селе Шокай Жамбылского района Жамбылской области ввели в эксплуатацию новое здание средней школы на 150 мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новое здание средней школы №3 оснащено всем необходимым - столовая, спортивный и конференц-зал, мастерская, библиотека, швейная комната, кабинет робототехники.

Руководитель строительной компании «ТаразСтрой-2004» Куат Баккараев передал символический ключ директору школы №3 Жандосу Доскоже.

После торжественной церемонии открытия объекта образования и традиционного разрезания ленточки, прозвучал первый звонок, и ученики переступили порог новой школы. Вместе с ними гости прошли по школьным коридорам, ознакомились с новыми учебными кабинетами и тематическими уголками.

Старожил этого села Болат Кожабеков дал свое бата и напутствие учащимся и педагогам нового учебного заведения.

«Сегодня в нашем селе решается проблема нехватки ученических мест, - сказал аксакал. - Теперь наши дети будут учиться в большой, современной, красивой школе, где есть всё для полноценного обучения. Это благодаря заботе государства».

«В жамбылском регионе укрепляется материально-техническая база учреждений образования, создаются новые школы, эффективно решаются проблемы аварийных, трехсменных, школ с дефицитом ученических мест. В этом году ведется строительство 25 объектов образования. До конца года введем в эксплуатацию 9 школ и 5 школьных пристроек. Строительство 11 остальных объектов будет завершено в 2024 году. Кроме того, капитально ремонтируются 17 объектов образования, на безопасность объектов образования выделено 1,8 млрд тенге», - рассказал участвовавший в церемонии открытия новой школы первый заместитель акима Жамбылской области Нуржан Календеров.

На сегодняшний день в школе обучаются свыше 200 учащихся, и более половины из них охвачено горячим питанием.

По информации областного управления образования, 1 сентября в Жамбылской области распахнули свои двери 494 школы, из них 446 государственных, 40 частных, 5 - школы-интернаты, три вечерние школы. В новом учебном году в школах Жамбылской области будут обучаться более 249 тысяч учащихся. В первый класс на сегодняшний день принято 22 861 учащихся.