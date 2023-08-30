Новая школа открылась в селе Коскудук Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня Конституции в селе Коскудук Шенгельдинского сельского округа города Конаева введена в эксплуатацию школа на 100 мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее здесь дети обучались в учебном заведении, построенном в 1952 году. Школа построена на средства общественного фонда «Халық игілігі». На это было потрачено 750 млн тенге. В этом селе, где проживают 767 человек, обучаются 86 детей. А в этом году в первый класс будут приняты еще ученики.

Обучение будет вестись на государственном языке, в одну смену. Здесь 24 учебных кабинета, 2 мастерские, компьютерный класс, 3 специальных кабинета (физика, химия, биология), 3 интерактивных доски, актовый и спортивные залы, столовая на 60 мест, библиотека с читальным залом, медицинский кабинет. В школе работают 20 учителей.

В торжественной церемонии открытия учебного заведения принял участие аким области Марат Султангазиев, который поздравил жителей с этим радостным событием.

«Поздравляю всех с началом 2023-2024 учебного года, Днем Конституции нашего государства и открытием новой школы! Через несколько дней 456 школ области распахнут свои двери и начнут учебный год более 330 тысяч учащихся. Со своей стороны, мы делаем все возможное для того, чтобы наши дети могли учиться в современных школах наравне со своими современниками», - сказал Марат Султангазиев.

По словам главы региона, наличие учебных заведений - это способ привлечь молодых специалистов в село.

«Потенциал развития этого места очень высок. Рядом железнодорожная станция, рядом областной центр. Мы заметили, что жители остались довольны возведением новой школы. Школа-важный инфраструктурный объект. Благодаря ей можно будет привлечь молодых специалистов, семьи. Это станет новым импульсом для развития», - отметил аким области.

Он также поблагодарил Даурена Алдабергена, который был инициатором открытия школы в Коскудуке.

На торжественном мероприятии также выступил бывший аким Алматинской области, государственный общественный деятель Канат Бозумбаев.

«Сегодня радостный день для меня, для моих детей. До сих пор я был свидетелем строительства нескольких школ. Хотя я и внес в это дело свой непосильный вклад, но сегодня я по особому взволнован. Ведь в этом ауле родился и вырос мой отец Алдаберген. Новую школу построил мой сын Даурен. Это его начинание, конечно же, обрадовало меня. Надеемся, что в сельской школе дети будут развиваться и расти. Отсюда они сделают первые шаги в большую жизнь. Надеемся, что в будущем наши дети будут в числе достойных граждан нашей страны», - подчеркнул Канат Бозумбаев.

Общественный фонд «Халық игілігі» подарил коллективу школы автомобиль марки Suzuki. Кроме того, фонд подготовил к школе 12 детей из многодетных, социально уязвимых групп и обеспечил их необходимыми школьными принадлежностями и формой.

Всего в Алматинской области в этом году произведено строительство 16 школ на 15 750 мест. 9 из них откроются 1 сентября. Это:

* Пристройки к школам населенных пунктов Алмалыбақ и Іргелі на 600 мест;

* Школа на 900 мест в городе Конаеве;

* Школа в селе Узынагаш;

* Общая школа для населенных пунктов Коккайнар, Боралдай, Междуреченск;

* Школа в городе Каскелене;

* Школа в городе Иссыке.