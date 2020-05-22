Новая реальность: студенты внедряют искусственный интеллект в стартапы

НУР-СУЛТАН.. КАЗИНФОРМ - Приложение по определению симптомов COVID-19, виртуальный кассир и улучшенный климат-контроль для домов и промышленных объектов. Назарбаев Университет активно внедряет искусственный интеллект в разработку новых продуктов и сервисов, передает МИА «Казинформ».

Во время пандемии в одни только колл-центры, которые консультируют по симптомам COVID-19 и профилактике вируса, ежедневно поступает до 9 тысяч звонков от казахстанцев. Чтобы облегчить нагрузку на операторов скорой помощи и контакт-центров, в Школе инженерии и цифровых наук создали мобильное приложение Cough Analyzer. В нем пользователи самостоятельно могут изучить симптомы болезней дыхательных путей, в том числе коронавируса, и оценить свое состояние. Все записи позже можно предоставить лечащему врачу для удобства постановки правильного диагноза.

Бесплатный мобильный сервис Cough Analyzer доступен пользователям Android и App Store. Создатели приложения сейчас работают над тем, чтобы с помощью микрофона мобильного устройства можно было записывать кашель и распознавать его тип.

Еще одно ноу-хау студентов Школы инженерии и цифровых наук - сервис Foodcognizer для столовых и других мест общественного питания. Foodcognizer фотографирует содержимое подноса и с помощью искусственного интеллекта выводит название блюда и его стоимость покупателю. Уникальный в Казахстане сервис позволит обслуживать клиентов быстрее, избежать ошибок в расчетах, а в условиях пандемии минимизировать физический контакт.

Искусственный интеллект исследователи Назарбаев Университета использовали и для создания системы умного климат-контроля для домов и промышленных объектов с автономным отоплением. Установив умный батарейный клапан, температуру в каждой отдельной комнате или помещении можно регулировать через смартфон. Правильная и комфортная температура значительно улучшает самочувствие человека. Кроме того, усовершенствованный климат-контроль Smart Heating Management, разработанный студентами Назарбаев Университета, сокращает расходы на отопление на 20-40%. Отличие этих умных батарейных клапанов от мировых аналогов в том, что их можно установить на все типы батарей, и стоят они вдвое дешевле.

Свои проекты студенты Назарбаев Университета разработали во время учебы на программах бакалавриата или магистратуры совместно с курирующими профессорами, а создать прототип и предложение для инвесторов им помогли в инновационном кластере Назарбаев Университета. Выбрав программу «Бизнес-инкубатор», «Бизнес-акселератор» или «ABC – I2BF Seed Fund», стартаперы могут создать или доработать свой проект, используя современное технологичное оборудование кластера, научиться эффективно презентовать продукт, а также получить финансирование на дальнейшее развитие.

В этом году, в свой 10-летний юбилей Назарбаев Университет запустил новые программы докторантуры, где студенты смогут проводить более глубокие исследования в области биомедицины, образования, биотехнологий и по другим приоритетным и актуальным специальностям. Всего же за прошедшие 10 лет Университет выпустил свыше 5000 высококвалифицированных кадров, которые сейчас работают не только в крупнейших казахстанских компаниях и производствах, но и во всемирно известных корпорациях, таких как Apple, Google, Facebook, BMW, Booking.com, а выпускники создали десятки успешных стартапов.



