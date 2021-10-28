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    Новая разработка казахстанских ученых удешевит стоматологические услуги в Казахстане

    28 Октября 2021, 11:02

    Казахстанские ученые при поддержке фонда науки МОН РК разработали инновационный продукт, востребованный в медицине, который ранее приобретали за рубежом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

    Казахстанские ученые Института проблем горения МОН РК при поддержке АО «Фонд науки» разработали инновационную технологию создания биологически совместимого гидроксиапатита кальция, который широко используется в современной медицине.

    Ранее в Казахстане этот продукт не производили, его привозили из-за рубежа. Теперь же разработка ученых позволит снизить стоимость медицинских услуг, поскольку продукт станет куда более доступным как в географическом, так и в финансовом значении.

    «Отечественный продукт будет применяться в современной хирургической стоматологии, челюстно-лицевой хирургии, косметологии в качестве наполнителя для восстановления утраченных объемов. Инновация будет использована в фармакологии и в качестве покрытия на металлические имплантаты. Разработка направлена на импортозамещение. Уникальность технологии в том, что востребованный в медицине гидроксиапатит кальция мы получаем в результате переработки биологических отходов. При этом нам удалось получить порошок с высокой удельной площадью поверхности и с 95%-й степенью чистоты», – отметил ведущий научный сотрудник Института проблем горения Комитета науки МОН РК Чингиз Даулбаев.

    Теперь в планах ученых – выйти на производство промышленных образцов для нужд отечественного стоматологического рынка. Проект представляет как практическую, так и коммерческую ценность.

    «Использование биологически отходного материала позволяет значительно снизить себестоимость стоматологических услуг. К примеру, будут произведены специальные пленки на основе нашего материала. Данные пленки будут обогащены лекарственными препаратами. Таким образом, это станет light-вариантом применения лекарства на месте зубной боли или воспаления. Организм человека не отторгает данный материал, поскольку присутствует эффект биосовместимости», – добавил ученый Чингиз Даулбаев.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Наука МОН
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