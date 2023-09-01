Новая промышленная политика должна обеспечить формирование замкнутого цикла в ряде отраслей - Зарема Шаукенова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В своем Послании Глава государства поставил стратегическую задачу перехода на новую экономическую модель, отметил ее основные особенности, а также обозначил основные направления реализации этой модели. Об этом заявила академик Национальной академии наук Республики Казахстан Зарема Шаукенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своем Послании Глава государства поставил стратегическую задачу перехода на новую экономическую модель, отметил ее основные особенности, а также обозначил основные направления реализации этой модели отраслевого и функционального характера. Приоритетами этой модели являются справедливость, инклюзивность и прагматизм, а главной целью – реальное улучшение жизни граждан», - сказала Зарема Шаукенова в телефоном разговоре с корреспондентом Казинформа.

Академик заявила, что новый экономический курс страны должен предполагать максимальную самодостаточность – в производстве продуктов питания, многих видов промышленной продукции, энергетике, цифровых технологиях и пр., а также создание «прочного промышленного каркаса страны».

Ключевой сферой новой экономической модели должна стать обрабатывающая промышленность, которой требуется ускоренное развитие на основе ряда разрабатываемых в настоящее время мер, в числе которых – привлечение иностранных инвесторов, налоговые льготы (освобождения от налогов и иных платежей новых производств на три года), комплексная поддержка важных проектов в ключевых отраслях, обеспечение промышленности финансированием из различных источников.

«Глава государства назвал наиболее перспективные отрасли обрабатывающей промышленности, в которых Казахстан имеет конкурентные преимущества и задел для ускоренного развития - глубокая переработка металлов нефте-, газо- и углехимия, тяжелое машиностроение, конверсия и обогащение урана, производство автокомпонентов и удобрений. Реализация новой промышленной политики должна обеспечить формирование замкнутого цикла в ряде ключевых отраслей и производств высоких переделов», - подчеркнула Зарема Шаукенова.

Эксперт добавила, что помимо обрабатывающей промышленности, ускоренное развитие в качестве новых очагов экономического роста получат агропромышленный сектор (который также имеет большое значение для наполнения внутреннего рынка продуктами питания и снижения цен на них), энергетика (где необходимо ускоренное обновление объектов инфраструктуры, с одной стороны, и развитие «зеленой» энергетики – с другой), IT-отрасль, для которой поставлена амбициозная задача выхода на экспорт продукции в объеме 1 млрд. долл. США к 2026 году, креативная индустрия. Отдельное внимание Президент уделил очень важной проблеме активизации геологоразведки, обеспечивающей ресурсную базу горнодобывающей промышленности - ключевого до настоящего времени вида экономической деятельности Казахстана. Поставлена задача восполнения минерально-сырьевой базы на основе модернизации системы управления горнорудным сектором и резкого увеличения к 2026 году площади геолого-геофизической изученности - с текущих полутора миллионов до не менее 2 миллионов 200 тысяч квадратных километров.

«Эти меры позволят сохранить традиционную для Казахстана роль добывающего сектора как одного из основных факторов экономического роста. Помимо отраслевых аспектов нового экономического курса, Глава государства подробно остановился и на предстоящих реформах основных направлений экономической политики – денежно-кредитной, налоговой, бюджетной и иных. К числу важнейших из них можно отнести продолжение курса на приватизацию государственных активов (предстоит вывод на IPO ряда крупных компаний и приватизация ряда активов фонда «Самрук-Казына»); реформы межбюджетных отношений с передачей из республиканского в региональные бюджеты значительных объемов налоговых отчислений, в том числе, по НДС; оптимизация налогов; использование средств Национального фонда для финансирования развития приоритетных для экономики проектов. Таким образом, Послание текущего года не просто обозначило концепцию и основные элементы нового экономического курса Казахстана, но и конкретизирует его содержание, а также предлагает комплексные меры реализации данного курса, направленного на диверсификацию национальной экономики и ее модернизацию в сложных условиях растущей внешней турбулентности», - резюмировала Зарема Шаукенова.